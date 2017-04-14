Егор Борисов: Развивая науку, мы решаем глобальные задачи

Глава Якутии Егор Борисов отметил, что проведение комплексных научных исследований, направленных на развитие производительных сил и социальной сферы, позволит решить глобальные задачи.

Заявление было сделано в ходе заседания Совета по науке и научно-технической политике региона. Перед этим ответственные за комплексные научные исследования отчитались о работах, проведенных в рамках первого этапа мероприятий.

«Активно обсуждайте тематику исследований, находите истину. Работа должна вестись не по тем проблемам, о которых постоянно говорят, и где у каждой стороны своя правда. Приоритет должен стоять на научном изучении производительных сил и социального потенциала республики», — подчеркнул Егор Борисов, обращаясь к ученым.

Он объяснил, что данный период времени является наиболее благоприятным для исследований. У республики состоялись хорошие связи с Российской академией наук, с федеральным министерством образования и науки.

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«Этой работой мы решаем глобальные задачи. Поле деятельности довольно обширное, но мы хотим поддерживать вас и дальше. При этом наша позиция должна быть единой и понятной всем», — добавил Егор Борисов. При этом глава республики привел пример исследователей, которые сейчас трудятся над составлением новой «Истории Якутии». Объективный подход, свободный от идеологической составляющей, по словам Ил Дархана, позволит дополнительно закрепить территорию региона за якутянами. Эта же задача стоит и за другими направлениями.

В конце заседания Егор Борисов резюмировал, что тема научного развития для руководства региона — очень серьезная тема, хотя она и не входит в перечень полномочий субъектов. Однако, если федеральные институты недостаточно поддерживают науку в республике, то правительство Якутии будет помогать развитию научной сферы.