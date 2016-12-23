За честь улуса: Районные сборные сразятся за Кубок Федерации

Восемь районных сборных готовятся сразиться за главный приз уходящего года — Кубок Федерации по мас-рестлингу. На помост выйдут лучшие команды республики. Соревнования состоятся 24-25 декабря в спорткомплексе «Модун».

За Кубок Федерации мас-рестлинга поборются сборные Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Намского, Чурапчинского, Таттинского, Амгинского, Верхневилюйского улусов и города Якутска. Они были отобраны по результатам за сезон.

В прошлом году победителями стали мас-рестлеры Усть-Алданского улуса, они же по итогам уходящего года получили награду «Лучшая спортивная федерация» по версии «Сахаада-спорт».

В состав каждой сборной войдут семь юношей, восемь мужчин, семь женщин и четыре ветерана. Спортсмены имеют право участвовать только в одной возрастной группе и весовой категории.

Команды будут разделены на две группы: «А» и «Б». По итогам предварительных встреч определятся лидеры турнирной таблицы, которые сразятся в финале, а занявшие вторые места в группе — поборются за бронзовые медали.

Программа соревнований: 24 декабря: 10:00-13:00 — предварительные поединки; 14:00-14:40 — торжестенное открытие; 15:00-19:00 — продолжение соревнований; 25 декабря: 10:00-16:00 — предварительные схватки; 17:00-19:00 — полуфинальные и финальные поединки; 19:00-19:30 — награждение победителей, торжественное закрытие.