Юбилейный турнир «Ханалас хапсагайа» собрал 400 борцов

Более 400 спортсменов из Якутии и Монголии приняли участие в ХХ республиканском турнире «Ханалас хапсагайа», который в эти выходные прошел в Покровске.
«Это одно из крупнейших соревнований по хаспагаю в республике. В этом году на ковер «Ханалас хапсагайа» вышли 400 борцов самого высокого уровня», — рассказал глава Хангаласского улуса Гаврил Алексеев.
В соревновании приняли участие именитые хапсагаисты Увар Тимофеев, Иван Белолюбский, Игорь Софронеев, Владислав Андреев, Рустам Прокопьев, Юрий Старостин, Александр Румин и многие другие.
Отметим, что у мужчин во всех весовых категориях на первую ступень пьедестала взошли спортсмены Верхневилюйского (Иван Лопатырев (55 кг), Егор Иванов (62 кг), Рустам Прокопьев (70 кг) и Увар Тимофеев (свыше 90 кг) и Верхоянского (Роберт Сидоров (80 кг) и Юрий Старостин (90 кг) улусов.
Незамеченными не остались двое гостей из Монголии, они боролись среди супер-тяжеловесов.
Увар Тимофеев — двукратный абсолютный чемпион турнира «Ханалас хапсагайа»
Чинзориг Цевитрезген стал серебряным призером среди мужчин, а участник Олимпийских игр в Афинах Ценд-Аюш Очирбат занял второе место среди ветеранов, уступив в финале Увару Тимофееву.
«Нам очень нравится хапсагай. У нас в Монголии есть похожий вид спорта, поэтому бороться в Якутии было нетрудно. Хочу поблагодарить жителей Хангаласского улуса за гостеприимство», — отметил Ценд-Аюш Очирбат.
Все победители и призеры награждены ценными призами.
Победители и призеры турнира «Ханалас хапсагайа»:
|До 55 кг (51 борец, 8 мастеров спорта):
1 место — Иван Лопатырев (Верхневилюйский);
2 место — Прокопий Григорьев (Кобяйский);
3 место — Саргылан Бетюнов (Таттинский);
|До 62 кг (70 борцов, 19 мастеров спорта):
1 место — Егор Иванов (Верхневилюйский);
2 место — Ньургун Давыдов (Амгинский);
3 место — Егор Дмитриев (Хангаласский);
|До 70 кг (81 борец, 11 мастеров спорта):
1 место — Рустам Прокопьев (Верхневилюйский);
2 место — Владимир Афанасьев (Чурапчинский);
3 место — Денис Сивцев (Хангаласский);
|До 80 кг (59 борцов, 10 мастеров спорта):
1 место — Роберт Сидоров (Верхоянский);
2 место — Константин Власов (Чурапчинский);
3 место — Олег Чернов (Томпонский);
|До 90 кг (39 борцов, 9 мастеров спорта):
1 место — Юрий Старостин (Верхоянский);
2 место — Пантелеймон Наумов (Сунтарский);
3 место — Игорь Софронеев (Намский);
|Свыше 90 кг (19 борцов, 5 мастеров спорта):
1 место — Увар Тимофеев (Верхневилюйский);
2 место — Чинзориг Цевитрезген (Монголия);
3 место — Гаврил Михайлов (Сунтарский);
|Ветераны, до 60 кг (18 борцов, 3 мастера спорта):
1 место — Кирилл Павлов (Амгинский);
2 место — Захар Дьячковский (Мегино-Кангаласский);
3 место — Алексей Дорожкин (Хангаласский);
|Ветераны, до 70 кг (21 борец, 3 мастера спорта):
1 место — Василий Уйгуров (Якутск);
2 место — Сергей Игнатьев (Верхневилюйский);
3 место — Евгений Ким (Верхневилюйский);
|Ветераны, до 80 кг (18 борцов, 7 мастеров спорта):
1 место — Александр Андреев (Чурапчинский);
2 место — Михаил Тихонов (Мегино-Кангаласский);
3 место — Матвей Матвеев (Амгинский)
|Ветераны, до 90 кг (14 борцов, 5 мастеров спорта):
1 место — Александр Румин (Намский);
2 место — Григорий Массаев (Таттинский);
3 место — Иван Белолюбский (Усть-Алданский);
|Ветераны, свыше 90 кг (10 борцов, 2 мастера спорта):
1 место — Трофим Афанасьев (Нюрбинский);
2 место — Ценд-Аюш Очирбат (Монголия);
3 место — Иннокентий Чаприн (Вилюйский).