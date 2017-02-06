Юбилейный турнир «Ханалас хапсагайа» собрал 400 борцов

Более 400 спортсменов из Якутии и Монголии приняли участие в ХХ республиканском турнире «Ханалас хапсагайа», который в эти выходные прошел в Покровске.

«Это одно из крупнейших соревнований по хаспагаю в республике. В этом году на ковер «Ханалас хапсагайа» вышли 400 борцов самого высокого уровня», — рассказал глава Хангаласского улуса Гаврил Алексеев.

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В соревновании приняли участие именитые хапсагаисты Увар Тимофеев, Иван Белолюбский, Игорь Софронеев, Владислав Андреев, Рустам Прокопьев, Юрий Старостин, Александр Румин и многие другие.

Отметим, что у мужчин во всех весовых категориях на первую ступень пьедестала взошли спортсмены Верхневилюйского (Иван Лопатырев (55 кг), Егор Иванов (62 кг), Рустам Прокопьев (70 кг) и Увар Тимофеев (свыше 90 кг) и Верхоянского (Роберт Сидоров (80 кг) и Юрий Старостин (90 кг) улусов.

Незамеченными не остались двое гостей из Монголии, они боролись среди супер-тяжеловесов.

Чинзориг Цевитрезген стал серебряным призером среди мужчин, а участник Олимпийских игр в Афинах Ценд-Аюш Очирбат занял второе место среди ветеранов, уступив в финале Увару Тимофееву.

«Нам очень нравится хапсагай. У нас в Монголии есть похожий вид спорта, поэтому бороться в Якутии было нетрудно. Хочу поблагодарить жителей Хангаласского улуса за гостеприимство», — отметил Ценд-Аюш Очирбат.

Все победители и призеры награждены ценными призами.

Победители и призеры турнира «Ханалас хапсагайа»:

До 55 кг (51 борец, 8 мастеров спорта): 1 место — Иван Лопатырев (Верхневилюйский); 2 место — Прокопий Григорьев (Кобяйский); 3 место — Саргылан Бетюнов (Таттинский); До 62 кг (70 борцов, 19 мастеров спорта): 1 место — Егор Иванов (Верхневилюйский); 2 место — Ньургун Давыдов (Амгинский); 3 место — Егор Дмитриев (Хангаласский); До 70 кг (81 борец, 11 мастеров спорта): 1 место — Рустам Прокопьев (Верхневилюйский); 2 место — Владимир Афанасьев (Чурапчинский); 3 место — Денис Сивцев (Хангаласский); До 80 кг (59 борцов, 10 мастеров спорта): 1 место — Роберт Сидоров (Верхоянский); 2 место — Константин Власов (Чурапчинский); 3 место — Олег Чернов (Томпонский); До 90 кг (39 борцов, 9 мастеров спорта): 1 место — Юрий Старостин (Верхоянский); 2 место — Пантелеймон Наумов (Сунтарский); 3 место — Игорь Софронеев (Намский); Свыше 90 кг (19 борцов, 5 мастеров спорта): 1 место — Увар Тимофеев (Верхневилюйский); 2 место — Чинзориг Цевитрезген (Монголия); 3 место — Гаврил Михайлов (Сунтарский); Ветераны, до 60 кг (18 борцов, 3 мастера спорта): 1 место — Кирилл Павлов (Амгинский); 2 место — Захар Дьячковский (Мегино-Кангаласский); 3 место — Алексей Дорожкин (Хангаласский); Ветераны, до 70 кг (21 борец, 3 мастера спорта): 1 место — Василий Уйгуров (Якутск); 2 место — Сергей Игнатьев (Верхневилюйский); 3 место — Евгений Ким (Верхневилюйский); Ветераны, до 80 кг (18 борцов, 7 мастеров спорта): 1 место — Александр Андреев (Чурапчинский); 2 место — Михаил Тихонов (Мегино-Кангаласский); 3 место — Матвей Матвеев (Амгинский) Ветераны, до 90 кг (14 борцов, 5 мастеров спорта): 1 место — Александр Румин (Намский); 2 место — Григорий Массаев (Таттинский); 3 место — Иван Белолюбский (Усть-Алданский); Ветераны, свыше 90 кг (10 борцов, 2 мастера спорта): 1 место — Трофим Афанасьев (Нюрбинский); 2 место — Ценд-Аюш Очирбат (Монголия); 3 место — Иннокентий Чаприн (Вилюйский).