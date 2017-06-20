Ысыах хапсагая показал готовность борцов к Играм Манчаары

Традиционный Ысыах хапсагая памяти Иннокентия Халдеева проверил готовность борцов к предстоящим Играм Манчаары. Спортсмены выявили лучших среди мужчин, ветеранов и юношей. Соревнования, которые проходили 17-18 июня в селе Тумул, собрали около двухсот участников из двадцати улусов.

Турнир был посвящен 25-летию Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахаада-спорт». Руководитель общественной организации Александр Ким-Кимэн на торжественном открытии вручил многократному абсолютному чемпиону Якутии Андрею Захарову знак «Лучший хапсагаист за 25-летнюю историю». Исполнительный директор Федерации хапсагая Алексей Мостахов внесен в Книгу почета ассоциации. Награды получили и борцы, которым предстояло сразиться за титулы.

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Абсолютное первенство в этом году не стали проводить, чтобы сохранить интригу перед Играми Манчаары, но состоялись запоминающиеся встречи между давними соперниками по ковру. Ысыах собрал знаменитых хапсагаистов — Юрия Старостина, Прокопия Петрова, Евгения Алексеева, Игоря Софронеева, Дмитрия Шадрина и многих других. Каждый из них становился абсолютным чемпионом различных турниров, в этот раз они показали зрелищную борьбу в своих весовых категориях.

В одной из схваток в категории до 80 кг встретились признанные мастера Игорь Софронеев из Намцев и Прокопий Петров из Якутска. Схватка была напряженной, первый начал выводить соперника за ковер и ловко опрокинул через бедро. В результате Софронеев занял первое место, победив в финале оймяконца Александра Семейщикова.

Прошлогодний абсолютный чемпион турнира Евгений Алексеев в весе свыше 90 кг не потерпел ни одного поражения на нынешнем ковре. Правда, в Тумул не приехали его принципиальные соперники Увар Тимофеев и Николай Николаев. В финале Алексеев по очкам обыграл Сергея Татаринова из Якутска.

Свое мастерство показал и Юрий Старостин из Верхоянска. Абсолютный чемпион Игр Манчаары в Чурапче не оставил никому шансов, став лидером среди шестнадцати сильных соперников. Второе место занял бронзовый призер чемпионата Европы по вольной борьбе среди полицейских Егор Рожин.

Ысыах хапсагая в этом году своим выступлением украсил бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе Владислав Андреев. В итоге он стал чемпионом в категории до 62 кг, выполнил норматив мастера спорта по хапсагаю и получил спецприз от главы наслега Василия Алексеева «За лучший бросок турнира», исполненный в финале против амгинца Ньургуна Давыдова.

Победители и призеры Ысыаха хапсагая-2017 среди мужчин:

Весовая категория до 55 кг: 1 место — Юрий Сыромятников (Томпонский); 2 место — Григорий Дьяконов (Кобяйский); 3 место — Владислав Дьяконов (Хангаласский); Весовая категория до 62 кг: 1 место — Владислав Андреев (Якутск); 2 место — Ньургун Давыдов (Амгинский); 3 место — Сахамин Степанов (Верхневилюйский); Весовая категория до 70 кг: 1 место — Николай Захаров (Чурапчинский); 2 место — Айал Павлов (Чурапчинский); 3 место — Владимир Афанасьев (Чурапчинский); Весовая категория до 80 кг: 1 место — Игорь Софронеев (Намский); 2 место — Александр Семейщиков (Оймяконский); 3 место — Дмитрий Шадрин (Среднеколымский); Весовая категория до 90 кг:

1 место — Юрий Старостин (Верхоянский);2 место — Егор Рожин (Верхоянский);3 место — Никита Валеев (Якутск); Весовая категория свыше 90 кг: 1 место — Евгений Алексеев (Усть-Алданский); 2 место — Сергей Татаринов (Якутск); 3 место — Гаврил Михайлов (Сунтарский).