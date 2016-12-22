Ысыах хапсагая памяти Иннокентия Халдеева станет традиционным

Ысыах хапсагая, прошедший этим летом в селе Тумул Усть-Алданского улуса, станет традиционным. В нынешнем году соревнования собрали более двухсот именитых борцов республики. Национальному празднику присуждено имя заслуженного тренера ЯАССР, мастера спорта по трем видам борьбы Иннокентия Халдеева.

«Мы провели переговоры с руководством Федерации по борьбе хапсагай, по его итогам пришли к соглашению традиционно проводить Ысыах хапсагая памяти нашего прославленного спортсмена Иннокентия Халдеева в селе Тумул Усть-Алданского улуса», — сообщил ЯСИА глава наслега Василий Алексеев.

Евгений Алексеев стал абсолютным чемпионом Ысыаха памяти Иннокентия Халдеева

В этом году Ысыах хапсагая на тумульской земле прошел впервые. В состязаниях приняли участие 244 самых прославленных борцов со всей республики, среди которых Семен Семенов, Леонид Спиридонов, Увар Тимофеев, Игорь Софронеев, Платон Саввинов и многие другие. Звание абсолютного чемпиона завоевал двукратный бронзовый призер «Мемориала Коркина» Евгений Алексеев и стал обладателем главного приза — автомобиль «Ниссан-Альмера».

Ысыах хапсагая вошел в календарный план министерства спорта Якутии. Его планируют провести 17-18 июня в Борогонском наслеге — в родной деревне мастера спорта СССР, РСФСР, ЯАССР по вольной борьбе, хуреш и хапсагаю Иннокентия Халдеева.

В селе Тумул почтили память борца Иннокентия Халдеева