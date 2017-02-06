Якутянка победила на первенстве России по легкой атлетике

Якутянка Диана Адасько 5 февраля стала победительницей первенства России по тройному прыжку в городе Новочебоксары. Это ее первое выступление в юниорской возрастной категории.

Четырехкратная победительница первенств России среди девушек по легкой атлетике Диана Адасько (1999 г.р) и его тренер П.А. Нечаев продолжают удивлять специалистов центральных регионов своими яркими победами.

В последней шестой попытке по тройному прыжку с личным рекордом 13 м 09 см Диана вырвала победу у лидировавших до этого москвичек, оставив тем самым позади 14 соперниц.

Результаты Дианы Адасько в шести попытках :12м 47см, 12 м 62 см, 12 м 61см, 12м 56 см, 12м 84 см, 13 м 09 см.

Второе место с результатом 13 м 04 см заняла москвичка Елена Дрожилина, бронзовым призером стала также москвичка Александра Красина с результатом 13 м 01 см.