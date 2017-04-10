Якутянин Алексей Шахов выиграл чемпионат Дальнего Востока по ММА

Уроженец Алданского улуса Алексей Шахов стал чемпионом Дальнего Востока по смешанным единоборствам. Еще пятеро представителей Якутии заняли призовые места соревнований, которые проходили 8-9 апреля на Камчатке.

На ринге спорткомплекса «Звездный» в восьми весовых категориях сразились 37 сильнейших бойцов из Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Сахалинской области и Республики Саха.

В составе сборной Якутии выступали десять спортсменов и шестерым из них удалось выиграть медали. Триумфально выступил алданец Алексей Шахов в категории до 93 кг.

«Алексей досрочно выиграл все свои бои. Первый противник был повержен удушающим приемом, а в финале он на седьмой секунде нокаутировал местного бойца. В итоге он не только завоевал титул победителя, но и получил право участвовать на чемпионате России», – рассказал ЯСИА президент Федерации современного панкратиона Иван Охлопков.

Победитель турнира «Железная лига» в Якутске Виктор Донской из клуба «Sakha Fight» стал серебряным призером соревнований в весе до 56,7 кг. Бронзовые награды получили его одноклубники Владимир Федоров (до 65,8 кг) и Николай Степанов (до 61.2 кг). А Борис Федоров и Артем Авраменко в среднем весе удостоились бронзовых медалей чемпионата Дальнего Востока.