Якутянин Александр Клуген выйдет на старт первенства мира по лыжным гонкам в США

Уроженец Ленского района Александр Клуген выступит на первенстве мира по лыжным гонкам, который стартует сегодня в США. Он будет соревноваться в спринте среди юниоров.

«У Александра хороший настрой на первенство мира. Перед соревнованиями он прошел совместные сборы с юниорской сборной России в Сочи. Он должен пробежать спринт по классическому стилю», — сообщил ЯСИА президент Федерации по лыжным гонкам Якутии Семен Иванов.

Александр Клуген завоевал путевку на первенство мира благодаря хорошему результату в спринтерской гонке на всероссийских соревнованиях в Тюмени. Он занял второе место, показав одинаковое время с победителем турнира.

Первенство мира по лыжным гонкам стартует 30 января и завершится 5 февраля в штате Юта США. Сборную России представят 12 юношей и 11 девушек. Студент СВФУ Александр Клуген выступит среди лыжников 19-20 лет.

«Мой конек — классический стиль. В прошлом году выиграли с командой Европейский юношеский олимпийский фестиваль в смешанной эстафете. Думаю, что на первенстве мира все соперники будут очень сильными», — рассказал Александр Клуген.