Якутянин Александр Клуген поедет на первенство мира по лыжным гонкам

Уроженец Ленского района Александр Клуген попал в состав сборной России для участия в первенстве мира по лыжным гонкам, которое состоится с 30 января по 5 февраля в США.

Напомним, 19-летний Александр Клуген завоевал серебряную медаль в классическом спринте на всероссийских соревнованиях в Тюмени. Преодолев дистанцию, он показал одинаковое время с победителем, чемпиона определяли с помощью фотофиниша.

Благодаря его высоким результатам тренерский штаб юниорской сборной России включил Александра Клугена в список участников первенства мира. Отечественная команда начнет подготовку к международному старту с 3 января в Сочи.

«Наш земляк доказал, что является одним из лидеров в своем возрасте. Он достоин представлять Россию на первенстве мира», — сообщил ЯСИА президент Федерации по лыжным гонкам республики Семен Иванов.

Александр Клуген родился в Ленском районе, является студентом института физкультуры и спорта СВФУ. В ноябре этого года он успешно выступил на всероссийских соревнованиях в Алдане, где выиграл классический спринт. На прошедшем недавно заседании коллегии министерства спорта республики вице-премьер Михаил Гуляев предложил включить якутского лыжника в список подготовки спортсменов по олимпийской программе.

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