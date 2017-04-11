Якутяне триумфально выступили на чемпионате мира по шахматам

Представители Якутии Вилена Попова и Руслан Пахомов удачно сыграли в Италии на XIV чемпионате мира по шахматам среди любителей, где принесли в копилку республики золотую и бронзовую награды.

Чемпионат мира среди любителей завершился 8 апреля в итальянском городе Сполето. В турнире участвовали более 200 спортсменов из 61 страны. Классический турнир проходил по категориям до 2300, 2000 и 1700 рейтинговых баллов.

Из Якутии на соревнования отправились уроженец Сунтарского улуса Руслан Пахомов, Вилена Попова из Намского улуса и Туяра Адамова из Якутска.

«Наши очень удачно сыграли на чемпионате мира. Вилена Попова завоевала золотую медаль в категории до 1700 среди женщин, а Руслан Пахомов сыграл среди шахматистов с более солидным рейтингом до 2300 и занял достойное третье место. Хорошо начала турнир и Туяра Адамова, но в тройку призеров, к сожалению, не вошла», – сообщил ЯСИА старший тренер Якутии по шахматам Роман Ганжуров.

Выпускница V игр «Дети Азии» Вилена Адамова обогнала представительницу Эквадора по дополнительным очкам, показав лучший результат в своей категории. Руслану Пахомову достались более сложные соперники, но он сумел завоевать бронзовую награду мирового чемпионата.

Туяра Адамова и Руслан Пахомов являются магистрантами СВФУ. Раньше они тренировались под руководством известного тренера Евгения Охотина в шахматном центре. Вилена Попова сейчас обучается на третьем курсе финансово-экономического института СВФУ.