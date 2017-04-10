Якутяне приняли участие в первенстве России по спорту слепых

Учащиеся республиканской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната приняли участие в первенстве России по голболу, проводимом федерацией спорта слепых.

В соревнованиях принимали участие 60 юношей и 44 девушки в возрасте от 14 до 19 лет из 18 субъектов Российской Федерации.

«Было волнительно участвовать в соревнованиях российского масштаба. Мы впервые соревновались в первенстве России. Соперники были очень опытными и физически сильными. Мы заняли 9 место среди команд девушек. Были и слезы поражений, и радость победы. Главное, мы приобрели большой опыт из этой поездки, почувствовали на себе, как устроен спорт слепых. Там царит атмосфера сильной конкуренции, воли к победе и спортивного азарта. Ведь игра включена в состав паралимпийских игр. Будем с двойной силой тренироваться к следующим соревнованиям», – делится своими впечатлениями от соревнований Кэскилээнэ Винокурова.

У сборной школы был первый опыт участия в соревнованиях такого масштаба. Несмотря на это, ребята добились успеха – команда девушек заняла 9 место, а юноши заняли 11 место. В состав команды вошли: Алексей Посельский, Максим Ефремов, Айсен Колодезников, Нария Баишева и Кэскилээнэ Винокурова. Команду школы тренирует опытный тренер Дьулустан Андреев.

Голбол – спорт исключительно для спортсменов с нарушениями зрения, где каждый спортсмен должен носить светонепроницаемые маски. Спортивная игра направлена на социальную адаптацию и физическую реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В игре принимают участие две команды по три игрока. Каждая команда может иметь максимум три запасных игрока. Игра происходит в спортивном зале, на полу которого нанесена разметка в виде прямоугольной площадки, разделенной на две половины центральной линией. В обоих концах площадки находятся ворота. Мяч во время передвижения по полю издает звуки, что позволяет слепым спортсменам ориентироваться на него. В связи с этим, в зале для проведения соревнований должна быть полная тишина. Цель игры – закатить мяч за линию ворот защищающейся команды, в то время как она пытается помешать.