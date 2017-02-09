Якутский лыжник завоевал серебряную медаль первенства России

Воспитанник Алданского центра подготовки лыжников Владимир Рыбкин стал серебряным призером первенства России по лыжным гонкам в Архангельской области.

Первенство страны, в котором участвуют 181 спортсмен, проходит для юношей 15-17 лет. Уроженец Ленского района Владимир Рыбкин завоевал «серебро» в лыжной гонке свободным стилем на 10 км, уступив Павлу Соловьеву из Приморья. Лыжники сборной Якутии сегодня, 9 февраля, пробегут спринтерскую гонку.

На следующей неделе на старт первенства России среди юниоров 21-23 лет выйдут семь лыжников из Якутии: Анастасия Дубова, Анастасия Щерба, Ярослав Катлярчук, Александр Клуген, Иван Пальцев, Елена и Зоя Зайцевы. Соревнования состоятся 14-19 февраля в Сыктывкаре. Ожидается, что в состязаниях будут участвовать 326 лыжников из 48 регионов страны.