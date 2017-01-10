Якутские лучники поборются за право участвовать в чемпионате России

Более 150 спортсменов из 16 улусов республики соберутся на чемпионат Якутии по стрельбе из лука, который пройдет в спорткомплексе «Дохсун» 10-12 января.
«Ожидаем, что на состязания приедут свыше 150 человек. Соревноваться не будут наши лидеры Кристина Устинова (Тимофеева) и Степанида Артахинова. Они задействованы в судействе», — сообщил ЯСИА главный судья турнира Иван Негнюров.
В прошлом году соревнования собрали 265 лучников из 19 районов республики. Внушительное количество спортсменов было связано с отбором для участия в Играх «Дети Азии».
Нынче одним из лидеров среди женщин считается победительница прошлогоднего чемпионата Якутии и первенства Европы Разолина Тимофеева.
По итогам состязаний будет сформирован состав сборной Якутии для участия на чемпионате России по стрельбе из лука.
Программа чемпионата Якутии по стрельбе из лука:
10 января:
14:00-18-00 — пристрелка;
16:00-17:00 — мандатная комиссия;
17:00-18:00 — заседание судейской коллегии;
11 января:
09:30-10:00 — размнка;
10:00-14:00 — квалификационный раунд;
14:00-15:00 — открытие соревнований;
15:00-18:00 — личные финалы.
12 января:
09:30-10:00 — разминка;
10:00-13:00 — личные финалы, альтернативная стрельба (золотой финал);
13:00-17:00 — командное первенство;
17:00-18:00 — церемония награждения.