Якутские лучники поборются за право участвовать в чемпионате России

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Более 150 спортсменов из 16 улусов республики соберутся на чемпионат Якутии по стрельбе из лука, который пройдет в спорткомплексе «Дохсун» 10-12 января. 

«Ожидаем, что на состязания приедут свыше 150 человек. Соревноваться не будут наши лидеры Кристина Устинова (Тимофеева) и Степанида Артахинова. Они задействованы в судействе», — сообщил ЯСИА главный судья турнира Иван Негнюров.

В прошлом году соревнования собрали 265 лучников из 19 районов республики. Внушительное количество спортсменов было связано с отбором для участия в Играх «Дети Азии».

Нынче одним из лидеров среди женщин считается победительница прошлогоднего чемпионата Якутии и первенства Европы Разолина Тимофеева.

По итогам состязаний будет сформирован состав сборной Якутии для участия на чемпионате России по стрельбе из лука.

Программа чемпионата Якутии по стрельбе из лука:

10 января:

14:00-18-00 — пристрелка;

16:00-17:00 — мандатная комиссия;

17:00-18:00 — заседание судейской коллегии;

11 января:

09:30-10:00 — размнка;

10:00-14:00 — квалификационный раунд;

14:00-15:00 — открытие соревнований;

15:00-18:00 — личные финалы.

12 января:

09:30-10:00 — разминка;

10:00-13:00 — личные финалы, альтернативная стрельба (золотой финал);

13:00-17:00 — командное первенство;

17:00-18:00 — церемония награждения.

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