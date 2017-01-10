Якутские лучники поборются за право участвовать в чемпионате России

Более 150 спортсменов из 16 улусов республики соберутся на чемпионат Якутии по стрельбе из лука, который пройдет в спорткомплексе «Дохсун» 10-12 января.

«Ожидаем, что на состязания приедут свыше 150 человек. Соревноваться не будут наши лидеры Кристина Устинова (Тимофеева) и Степанида Артахинова. Они задействованы в судействе», — сообщил ЯСИА главный судья турнира Иван Негнюров.

В прошлом году соревнования собрали 265 лучников из 19 районов республики. Внушительное количество спортсменов было связано с отбором для участия в Играх «Дети Азии».

Нынче одним из лидеров среди женщин считается победительница прошлогоднего чемпионата Якутии и первенства Европы Разолина Тимофеева.

По итогам состязаний будет сформирован состав сборной Якутии для участия на чемпионате России по стрельбе из лука.

Программа чемпионата Якутии по стрельбе из лука: 10 января: 14:00-18-00 — пристрелка; 16:00-17:00 — мандатная комиссия; 17:00-18:00 — заседание судейской коллегии; 11 января: 09:30-10:00 — размнка; 10:00-14:00 — квалификационный раунд; 14:00-15:00 — открытие соревнований; 15:00-18:00 — личные финалы. 12 января: 09:30-10:00 — разминка; 10:00-13:00 — личные финалы, альтернативная стрельба (золотой финал); 13:00-17:00 — командное первенство; 17:00-18:00 — церемония награждения.