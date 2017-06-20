Якутские гимнастки в Киргизии: новые успехи на международной арене

В конце мая прошло первенство Якутии на призы Федерации художественной гимнастики республики, в ходе которого был сформирован резерв для предстоящих Международных спортивных игр «Дети Азии» в Монголии. В команду вошли 20 юных спортсменок из всех клубов Якутска и из ДЮСШ Мирного.

В рамках планомерной работы по развитию этого вида спорта в республике, Федерация художественной гимнастики Якутии, возглавляемая Людмилой Николаевой, организовала выезд резервной сборной на всемирно известное озеро Иссык-Куль, в городе Чолпон-Ата, Кыргызстан, для участия в международном турнире ROMANEL CUP 2017 и проведения 10-ти дневных учебно-тренировочных сборов.

Все гимнастки выступили на турнире с успехом, показав хорошие результаты в своих возрастных группах в индивидуальной программе. Так, в группе гимнасток 2005 года Анастасия Семенова (Якутск, СК «Бриллианты Туймаады») заняла II место. Больше всего в турнире участвовало наших гимнасток 2006 года рождения. Из них в группе «А» – Алина Турнина (Якутск, СК «Сияние») заняла IV место, а Милана Тадеева (Мирный, ДЮСШ) – V место. В группе «В» – Милана Захарова из СК «Бриллианты Туймаады» заняла I место, Карина Андреева из СК «Сияние» – IV место, а Кюннэй Егорова (Мирный, ДЮСШ) – V место. В группе гимнасток 2007 года рождения воспитанница Мирнинской ДЮСШ Ксения Черменина заняла IV место. Самая юная гимнастка команды Лена Лебедева (СК «Бриллианты Туймаады») заняла III место в группе гимнасток 2010 года рождения. В программе международного турнира ROMANEL CUP 2017 проходили также соревнования по групповым упражнениям, в которых приняли участие команды по групповым упражнениям от СК «Виолетта» (2006 г.) и СК «Бриллианты Туймаады» (2007 г.), которые были единственными участниками в этих возрастных группах. Сейчас идёт заключительная неделя пребывания юных гимнасток в спорткомплексе. Девочки участвуют в учебно-тренировочных сборах под руководством известного тренера-постановщика Натальи Белугиной.

«Продолжение дальнейшей планомерной работы над развитием спорта в республике, а также помощь и поддержка юных дарований является главной целью Федерации художественной гимнастики, чтобы подготовить наших одарённых спортсменок к участию в предстоящих Международных спортивных играх «Дети Азии» и для многих других высоких достижений, которых они, несомненно, добьются в будущем», – сообщают в пресс-службе федерации.