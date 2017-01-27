Якутские борцы потерпели поражения в первый день Ярыгинского турнира

Начало международного турнира памяти Ивана Ярыгина обернулось неудачей для вольников сборной Якутии в весовой категории 57 кг. Георгий Окороков, Ньургун Александров, Эдуард Григорьев сошли с 1/8 финала, а Арыйаан Тютрин выбыл в борьбе за путевку в полуфинал.

Международный турнир памяти Ивана Ярыгина проходит 27-29 января в Красноярске. В первый день вышли борцы весовой категории 57 кг, где выступали якутяне Георгий Окороков, Ньургун Александров, Арыйаан Тютрин, Владимир Флегонтов, Эдуард Григорьев.

В 1/8 финала по воле жеребьевки пропустивший квалификационный раунд Георгий Окороков проиграл Расулу Машезову (туше).

Еще один якутянин, чемпион турнира Академии Миндиашвили Эдуард Григорьев потерпел крупное поражение (0:11) от многократного призера турнира Ярыгина Наримана Исрапилова.

В 1/8 финала друг с другом встретились Арыйаан Тютрин и Ньургун Александров — два представителя республики, одержавшие яркие победы в первом круге. Вольники показали зрелищную схватку. Борьбу вел Тютрин и продемонстрировал яркие броски, которые принесли ему в общем количестве 13 баллов. Ньургун Александров до конца пытался догнать своего товарища по команде, но заработал лишь семь очков.

Арыйаан Тютрин вышел в ¼ финала, где встретился с двукратным победителем первенства мира Зауром Угуевым. Якутянин не смог противостоять сильному борцу и в итоге уступил со счетом 8:4.

Возможно, у якутских спортсменов появится шанс сразиться за бронзовые медали турнира.