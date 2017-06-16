Якутские борцы померятся силой на Ысыахе хапсагая

Традиционный Ысыах хапсагая памяти заслуженного тренера ЯАССР Иннокентия Халдеева станет генеральной репетицией для якутских борцов перед Играми Манчаары. Турнир, который пройдет 17-18 июня в селе Тумул Усть-Алданского улуса, соберет около 200 спортсменов.

В прошлом году Ысыах хапсагая впервые прошел в селе Тумул. Тогда он был посвящен 75-летию знаменитого борца и тренера Иннокентия Халдеева. Звание абсолютного чемпиона завоевал усть-алданец Евгений Алексеев.

«Иннокентий Халдеев — человек, который внес неоценимый вклад в развитие спорта в Усть-Алданском улусе. Его ученики стали большими мастерами борьбы и следуют примеру своего наставника», — сказал глава Борогонского наслега Василий Алексеев.

К соревнованиям допускаются юноши 1999-2000 годов рождения, подростки 13-14 лет выступят отдельно. Основное внимание зрителей будет приковано к мужчинам, разделенным по шести весовым категориям. Ветеранов сгруппируют не только по массе, но и возрасту.

В турнире примут участие знаменитые хапсагаисты республики, которые готовятся выступить на Играх Манчаары в Верхневилюйске.

Программа соревнований: 16 июня: 15:00-18:00 — взвешивание участников; 17 июня: 09:00 — начало соревнований; 13:00-14:00 — перерыв на обед; 14:00 — продолжение соревнований; 15:00-15:45 — торжественное открытие; 18 июня: 10:00 — начало соревнований; 13:00-14:00 — перерыв на обед; 14:00 — финальные схватки, абсолютное первенство, награждение.