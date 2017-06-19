Якутск принял эстафету огня XX Игр Манчаары

Вчера в Якутске на площади Орджоникидзе жители города встретили эстафетный огонь спартакиады «Игры Манчаары». Факел был зажжен в местности Арыылаах Мегино-Кангаласского улуса, где жил якутский национальный герой Василий Федоров-Манчаары.

Эстафету возглавил энтузиаст здорового образа жизни, пропагандист бега и йоги Дмитрий Горохов, который участвовал в 14 эстафетах огня и 37 дальних пробегах. Хранителем огня стал ветеран физкультуры и спорта, известный прыгун Александр Неустроев. В составе команды вошли опытные бегуны на дальние дистанции: Владимир Тордуянов (Усть-Алдан), Спиридон Макаров (Чурапча), Юрий Филиппов (Сунтар), Сергей Ильин (Верхневилюйск), Василий Попов (Таатта), Василий Уваровский (Мегино-Кангаласский) и Айна Федорова (Чурапча).

Огонь принимал факелоносцы Якутска: заместитель главы города Георгий Михайлов, начальник Управления физической культуры и спорта, мастер спорта СССР по боксу Константин Бурцев, почетный мастер спорта по национальным видам спорта, семикратный победитель «Игр Дыгына» Иван Белолюбский, чемпион республики по самбо Александр Токарев, мастер спорта по баскетболу Максим Спиранский, начальник отдела физической культуры и спорта Иннокентий Макаров, специалист Управления физической культуры и спорта Андрей Шарга.

«Желаю всем участникам спартакиады новых побед и рекордов! Пусть этот огонь станет символом мира и дружбы в нашей республике!» – пожелала заместитель главы Якутска по социальным вопросам Евдокия Евсикова.

Маршрут эстафеты огня охватил улицы Дзержинского, Петровского, проспект Ленина и Вилюйский тракт, а затем был передан Горному улусу. Факелоносцы преодолеют тысячи километров и 6 июля огонь передадут на стадион «Уус Боотур» в Верхневилюйске, где пройдут юбилейные Игры Манчаары.

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