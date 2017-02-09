Якутск примет чемпионат Дальнего Востока по кикбоксингу

Чемпионат и первенство Дальнего Востока памяти Александра Иванова соберет на ринге Якутска лучших кикбоксеров федерального округа. На соревнования выступят более 100 спортсменов.

Чемпионат и первенство Дальнего Востока памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова пройдет 10-12 февраля во Дворце спорта «50 лет Победы».

В прошлом году состязания собрали более 100 спортсменов, 60 из них — в составе сборной Якутии.

Чемпионат проводится среди взрослых и юношей по различным весовым категориям. В этом году участие примут команды из Хабаровского, Приморского краев, Амурской области и Республики Саха. Победители состязаний войдут в состав сборной Дальнего Востока для выступления на чемпионате и первенстве России.

«Прошла процедура регистрации и взвешивания команд. По ее итогам в составе Якутии выступят 25 взрослых и 45 юниоров. Солидный состав привезли сборные регионов Дальневосточного округа: из Приморья будут участвовать 17 человек, из Хабаровска — 14, а Амурская область заявила 12 спортсменов», — сообщил ЯСИА старший тренер сборной Якутии Андрей Алексеев.

Программа чемпионата и первенства Дальнего Востока по кикбоксингу:

10 февраля 14:00 — предварительные бои;

11 февраля 14:00 — полуфинальные бои;

12 февраля 11:00 — финалы.