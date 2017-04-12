Восемь лучших многоборцев республики поспорят за кубок чемпиона

Турнир по якутскому многоборью «Кубок чемпиона» на призы Ивана Белолюбского вновь соберет на своей арене лучших атлетов республики. В схватку за главный приз – 300 тысяч рублей – сойдутся восемь именитых спортсменов, отобранных по итогам рейтинга.

Среди участников – победители Игр Дыгына Егор Филиппов и Алексей Кутуков, многократный призер того же турнира Алексей Козлов, рекордсмен по перетаскиванию 115-килограммового камня Дьулустан Ноговицын, а также известные многоборцы Антон Тойтонов, Леонид Филиппов, Николай Иванов, Николай Матаннанов.

Кубок чемпиона проходил в последний раз два года назад, тогда титул абсолютного победителя завоевал чемпион мира по мас-рестлингу Дмитрий Попов. На сей раз он не примет участия.

Программа соревнований практически идентична с Играми Дыгына. Участники выявят лучшего в мас-рестлинге, вертушке, тройном прыжке, стрельбе из лука, хапсагаю, беге на 400 метров и перетаскиванию мешка с весом более ста килограмм. Определение победителя в общем зачете производится по наименьшей сумме занятых мест в каждом виде соревнований.

Во время турнира ожидаются выступления звезд якутской эстрады, лотереи с розыгрышом ценных призов. Кроме того, любой желающий сможет попробовать себя в перетаскивании камня знаменитого силача Куустээх Уйбаан с весом в 181 кг. Обладатель лучшего результата получит вознаграждение от имени главы Дюпсюнского наслега. Два года назад приз достался намскому тяжелоатлету Евгению Иванову.

Соревнования начнутся 15 апреля в 12:00 в спорткомплексе «Триумф». Билеты продаются в кассе СК «Модун»