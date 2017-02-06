Волонтеры из Якутии успешно работают на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде

Пятеро волонтеров Якутии — Элен Алексеева, Ульяна Макарова, Айыллаан Винокуров, Марианна Кураева, Альбина Левина успешно работают на больших молодежных соревнованиях. 28 января в Казахстанe стартовала XXVIII Всемирная зимняя Универсиада-2017, участниками которой являются 2 000 спортсменов. Для помощи в организации Универсиады были отобраны 3 000 волонтеров со всего мира, сообщили в Центре по работе с волонтерами РС (Я).

Якутские волонтеры начали активную работу на своих функциональных позициях на Универсиаде. Марианна работает на Церемонии награждений, составляет протоколы призеров Универсиады. «Казахи очень гостеприимный и заботливый народ, нас прекрасно встретили. Алматы — большой и невероятно красивый город. Спасибо нашему Центру за возможность стать частью Универсиады!» -делится впечатлениями Марианна.

Айыллаан занят в «Алматы Арена», где проходят главные церемонии соревнований -открытие и закрытие Универсиады, также фигурное катание, керлинг, на позиции «Маркетинг и лицензионная продукция». «Меня очень сильно удивило и порадовало огромное количество зрителей — на моем объекте каждый день их число составляет около 9 тысяч человек, казахи — отличные болельщики! Призываю каждого якутянина становится волонтером, включаться в добровольную деятельность, все самые незабываемые эмоции я получил, став волонтером!», -рассказал Айыллаан

Элен после каждого матча по хоккею в «Халык Арена» организовывает пресс-конференции, то есть обеспечивает присутствие всех журналистов, фотографов, видеографов, главных тренеров по хоккею на пресс-конференции. «В «Центр по работе с волонтерами РС(Я)» я вступила в 2014 году. Моим первым опытом стал Чемпионат мира по мас-рестлингу. Быть волонтером настолько мне понравилось, что я до сих пор, не пропуская ни одного мероприятия, помогаю обществу. А теперь я нахожусь в Республике Казахстан на 28-й Всемирной Зимней Универсиаде. Для меня это огромный опыт в волонтерской деятельности», – отметила Элен

Уля является переводчиком в сувенирном магазине в Атлетической деревне, помогает иностранным гостям Универсиады общаться с представителями магазина. «Я впервые работаю волонтёром за пределами своей страны. Волонтерство даёт возможность узнать о странах, познакомиться с их представителями, ну, и яркие отличные воспоминания», — делится восторгом Уля.

Альбина работает на позиции Спортивно-информационный центр во Дворце спорта и культуры им. Балуана Шолака, a именно с помощью информационной базы Swisstiming осведомляет о результатах соревнований международные и местные спортивные делегации. «В последнее время все чаще чувствую потребность помогать людям, за пять лет волонтерства в нашем Центре по работе с волонтерами удалось увидеть многое, побывать в разных местах и, главное, помогаю людям«,- подчеркнула Аля.