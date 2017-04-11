Волонтеры из Якутии примут участие в V Азиатских играх в Туркменистане

Якутские волонтеры примут участие в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в городе Ашхабаде с 17 по 27 сентября 2017 года.

Договоренности об этом достигнуты между международным комитетом игр «Дети Азии» и оргкомитетом предстоящих Азиатских игр. Переговоры прошли в рамках международного спортивного конгресса «Азиада-2017: международное сотрудничество в сфере спорта во имя мира и прогресса», который состоялся в эти дни в Туркменистане. Как ожидается, в мероприятиях по разным направлениям примут участие 10 волонтеров из Якутии.

Среди участников конгресса – руководители и представители международных спортивных федераций, профильных организаций, национальных олимпийских комитетов, олимпийского совета Азии, в том числе и президент ОСА шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах. Конгресс открыл лично президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Выступая перед участниками, президент МКИ «Дети Азии» Дмитрий Глушко поблагодарил руководство Туркменистана за планомерную подготовку юных спортсменов к играм «Дети Азии» и отметил, что сборная команда этой страны регулярно приезжает в Якутск на соревнования с 2008 года. Кроме того, Дмитрий Глушко рассказал о подготовке к предстоящим в 2019 году на Сахалине I зимним играм «Дети Азии» и выразил надежду на интерес со стороны азиатских стран к данному проекту.

Напомним, что в 2016 году во время проведения VI МСИ «Дети Азии» в городе Якутске работали 15 волонтеров из Туркменистана и 10 наблюдателей из организационного комитета V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам.