Волейбольные баталии в «Железных дорогах Якутии»

В Алдане в субботу, 8 апреля, железнодорожники продолжили спортивные игры X спартакиады акционерной компании «Железные дороги Якутии». На этот раз состоялись соревнования по волейболу в новом спортивном комплексе «Локомотив».

Волейбол является любимым видом спорта для многих железнодорожников и традиционно включается каждый год в программу спартакиады. К слову, перед Новым годом тоже ежегодно проводятся соревнования по волейболу на призы Деда Мороза.

В этот раз в соревнованиях приняло участие 5 команд. Выиграв у всех со счетом 2:0, с явным преимуществом первое место заняла команда «Инженерный корпус», которой нет равных последние пять лет. Заслуженно второе место досталось команде «Локомотив». Почетное третье место в упорной борьбе у команды службы перевозок вырвала команда службы пути «Модерон».

В этом году с перерывом в семь лет выставила свою команду энергомеханическая служба, которой досталось пятое место. Хочется пожелать им не унывать, не расформировывать свою команду, совершенствовать свое спортивное мастерство и впредь показать более достойную игру.

Победители и призеры соревнований традиционно награждены грамотами и ценными призами — сертификатами в магазин «Техно сити».

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