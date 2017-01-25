Владимир Балынец стал абсолютным чемпионом России в жиме лежа

Серебряный призер Паралимпийских игр Владимир Балынец в очередной раз доказал свое лидерство в стране на Всероссийском соревновании по жиму лежа. Ему удалось победить в своей весовой категории, а также завоевать титул абсолютного чемпиона турнира.

Соревнования, проходившие 21-22 января в г. Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, собрали 36 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата из различных регионов страны. Владимир Балынец прибыл по специальному приглашению организаторов и, как оказалось, ему снова не оказалось равных.

«Владимир выступил очень уверенно, на соревнованиях по жиму лежа он поднял 150 кг при своем весе 49 кг. Тем самым, он победил в своей категории и в борьбе за звание абсолютного чемпиона», — сообщил ЯСИА тренер спортсмена Петр Давыдов.

Напомним, Владимир Балынец в прошлом году был включен в состав сборной России для участия на Паралимпийских играх в Рио. К сожалению, всю отечественную команду отстранили от соревнований. Якутский пауэрлифтер имел все шансы привезти медаль с Паралимпиады.

Владимир Балынец — серебряный призер Паралимпийских игр 2012 года, заслуженный мастер спорта России. Многократный чемпион страны по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА. Трехкратный чемпион Европы (2007, 2013, 2015), чемпион Америки (2015), обладатель Кубка Азии (2007), рекордсмен России и Европы, абсолютный чемпион страны. Кавалер Ордена «Полярная звезда».