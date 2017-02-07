Виктор Рассадин выступит на Кубке мира по вольной борьбе

Якутский борец Виктор Рассадин включен в состав сборной России, которая отправится в Иран на Кубок мира по вольной борьбе.

Соревнования пройдут в Иране 16-17 февраля.

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев объявил состав российской сборной, которая поедет на Кубок мира. В него вошли 16 борцов из различных регионов страны. Среди них — якутский вольник, чемпион мира среди студентов, серебряный призер чемпионата России Виктор Рассадин. Он выступит в весовой категории до 61 кг.

Напомним, в прошлом месяце Рассадин, единственный из якутских борцов, завоевал медаль на международном турнире памяти Ивана Ярыгина, уступив призеру чемпионата мира.

На групповом этапе Кубка мира сборной России противостоят команды США, Грузии и Азербайджана. В другой группе — Иран, Турция, Индия и Монголия.

Состав сборной России на Кубок мира: Артем Гебеков, Залимхан Абакаров (57 кг); Джамал Отарсултанов, Виктор Рассадин (61 кг); Алан Гогаев, Чермен Валиев (65 кг); Алибек Акбаев, Магомедхабиб Кадимагомедов (70 кг); Ацамаз Санакоев, Радик Валиев (74 кг); Владислав Валиев, Ахмед Магамаев (86 кг); Юрий Беленовский, Расул Магомедов (97 кг); Владислав Байцаев, Мухамагази Магомедов (125 кг).