Виктор Рассадин и Егор Пономарев сразятся за выход в полуфинал Ярыгинского турнира

Чемпион России Егор Пономарев и вице-чемпион страны Виктор Рассадин выиграли свои схватки в 1/8 финала международного турнира по вольной борьбе памяти Ивана Ярыгина. Второй день соревнований завершился поражением для Андрея Бекренева и Ньургуна Скрябина.

В 1/8 финала Ярыгинского турнира вице-чемпион России Виктор Рассадин без особого труда выиграл у Алексея Медведева из Москвы со счетом 5:2. В четвертьфинале ему противостоит бронзовый призер чемпионата мира Ахмед Чакаев (Дагестан).

В этой же стадии чемпион страны Егор Пономарев встретился со своим земляком Андреем Бекреневым, выступающего за Беларусь. Первый период закончился со счетом 2:1 в пользу Пономарева, во второй половине встречи арбитр дал третье предупреждение Бекреневу и присвоил победу Егору Пономареву. Следующим противником чурапчинца станет чемпион мира среди военнослужащих Нагын Куулар (Тыва).

Прошлогодний победитель турнира Ярыгина Ньургун Скрябин не смог пройти в 1/8 финала. Ему противостоял чемпион Европы Гаджимурад Рашидов из Дагестана. В первый период схватки бросков не случилось, лишь Скрябин получил предупреждение и подарил один балл противнику. Во второй половине встречи якутский борец потерял концентрацию и позволил Рашидову заработать еще два балла за проход. Скрябин вскоре получил один балл за предупреждение дагестанца. За десять секунд до конца встречи якутский вольник прошел в ноги и пытался совершить бросок на два очка, но в момент падения дагестанца прозвучал финальный свисток. Ньургун Скрябин сошел с гонки за «золото» турнира.