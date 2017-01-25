В Якутии возрождается любительский хоккей

В минувшие выходные в Ледовом дворце «Эллэй Боотур» хоккеисты-любители провели товарищескую игру. Команда ПАО «Якутскэнерго» скрестила клюшки со сборной Мегино-Кангаласского, Намского и Усть-Алданского улусов, куда вошли игроки недавно созданной Сельской хоккейной лиги.

В динамичной, «жаркой» игре техническая подготовка энергетиков противостояла азарту и целеустремленности сельских хоккеистов. Молниеносные схватки за право обладания шайбой, стремительные «пробежки» к воротам соперника, атаки и контратаки заставили немало поволноваться на скамейке запасных товарищей по команде и немногочисленных, но увлеченных зрителей.

«Состоявшаяся встреча – лучшее свидетельство возрождения любительского хоккея в городах и селах нашей республики. Сейчас его костяк – это «ветераны» любительского спорта, люди старшего возраста. Они же – пример для подрастающего поколения. Наблюдая за игрой, трудно поверить, что под этой формой – рядовые труженики села и офисные работники, рабочие, пенсионеры, которые просто собрались поиграть. Не ради кубков и наград, а чтобы отдохнуть душой и телом в своем любимом виде спорта«, — комментируют в Федерации хоккея РС(Я).

Новая лига, цель которой – развитие массового хоккея по всей республике, делает свои первые шаги. Впереди еще много интересных игр, побед и поражений, но главное она дает возможность якутянам вести активный образ жизни.