В Якутии планируют провести турнир по смешанным единоборствам на призы главы республики

Якутия готовится провести одно из крупных соревнований по смешанным единоборствам — международный турнир «Кубок Ил Дархана». Мероприятие вошло в календарный план министерства спорта республики, его планируют организовать в апреле.

«Вопрос о проведении «Кубка Ил Дархана» по смешанным единоборствам на днях мы озвучили перед Егором Борисовым. Он поддерживает проведение этого турнира, но другой вопрос — кто за это возьмется. Есть несколько организаций, которые могут быть задействованы. Если мы проводим Кубок на призы главы республики, то должны организовать его на соответствующем уровне», — рассказал министр спорта Якутии Георгий Балакшин на встрече с журналистами.

Он подчеркнул, что мероприятие было запланировано на февраль, но в связи со всеми этапами подготовки турнир может состояться в апреле. Возможно, на «Кубок Ил Дархана» приедут лидеры смешанных единоборств.

Отметим, что схожий турнир под названием «Nord Fight» состоялся в феврале прошлого года во Дворце спорта «50 лет Победы». Бои собрали полные трибуны зрителей, на октагон вышли 22 профессиональных бойца, а главный поединок состоялся между якутянином, чемпионом мира по тайскому боксу Григорием Поповым и португальцем Вандо Де Альмейдой. Тогда победу техническим нокаутом одержал хозяин турнира.

«Панкратион в последние годы пользуется популярностью у нашей молодежи. Поэтому, понимая желания молодых спортсменов, думаю, что этот вид спорта надо поддержать. Надеюсь, что в будущем мы увидим якутских единоборцев на различных аренах», — говорил после турнира «Nord Fight» Егор Борисов.