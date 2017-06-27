В Верхневилюйске начались последние приготовления к проведению «Игр Манчаары»

Вчера заместитель председателя правительства Якутии Михаил Гуляев провел выездное заседание организационного комитета по подготовке и проведению XX юбилейной Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» в Верхневилюйском улусе, которая состоится 6-9 июля.

В первой половине дня вице-премьер в сопровождении главы улуса Владимира Поскачина и представителей надзорных служб совершил объезд спортивных объектов, где планируется провести соревнования, и все объекты размещения, и питания участников и гостей спартакиады.

В рамках подготовки к проведению XX юбилейной Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» в селе Верхневилюйск построены многофункциональный спортивный зал, стадион на 3 000 мест с теплым легкоатлетическим манежем, ипподром с трибуной на 1 000 мест и универсальная спортивно-игровая площадка в селе Хомустах. Кроме этого, в селе Верхневилюйск строится сквер Якутска. Заместитель председателя правительства Михаил Гуляев проверил готовность объектов к проведению соревнований. Вице-премьер особо отметил отличное качество материалов и строительства стадиона в селе Верхневилюйск. «Беговая дорожка и футбольное поле здесь даже лучше, чем на стадионе «Туймаада» в городе Якутске», – подчеркнул Михаил Гуляев и выразил благодарность строителям.

В конце второй половины дня вице-премьер правительства провел в Верхневилюйске заседание организационного комитета по подготовке и проведению Спартакиады по итогам объезда спортивных объектов и объектов размещения и питания участников и гостей соревнований.

О готовности спортивных объектов на заседании информацию представила министр архитектуры и строительного комплекса Вера Кузакова. Она отметила, что основными спортивными объектами, которые построены в рамках подготовки к спартакиаде Верхневилюйске, являются стадион на 3 000 мест и многофункциональный спортивный зал. В теплом легкоатлетическом манеже осталось уложить покрытия. Таким образом, все основные работы завершены, осталась уборка мусора.

Вера Кузакова озвучила, что строительство многофункционального спортивного зала будет завершено до 28 июня. Сегодня на объекте проводятся работы по заполнению емкостей для воды. После этого останутся только отделочные работы.

По итогам объезда аккредитованы шесть объектов размещения и питания участников и гостей соревнований. По остальным готовность – 90%. По ним есть некоторые замечания со стороны санэпиднадзора, пожарной службы, которые будут устранены в ближайшее время.

Михаил Гуляев, отметив, что до проведения XX юбилейной Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» осталось всего 10 дней, призвал жителей улуса мобилизовать все силы для подготовки к спортивному форуму, чтобы провести на самом высоком уровне.

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