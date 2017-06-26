В центре «Сосновый бор» прошла смена «ЮниСпорт»

В центре «Сосновый бор» 23 июня состоялось закрытие профильной смены «ЮниСпорт», в рамках которой прошел региональный этап Всероссийских игр школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», а также региональный фестиваль ГТО.

Участники смены состязались в таких видах, как многоборье, стрельба, прыжки в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине и другие.

Заместитель министра образования и науки республики Эдуард Кондратьев поздравил с успешным завершением смены «ЮниСпорт» и отметил, что для того, чтобы достичь качественных результатов, необходимо систематически заниматься спортом. Он подчеркнул значимость и необходимость проведения смен спортивной направленности для всестороннего развития.

И.о. директора республиканского центра физического воспитания и детско- юношеского спорта минобрнауки Якутии Анисия Иванова объявила команду победителей «Президентских спортивных игр», которые с 7- 22 сентября поедут во Всероссийский детский центр «Орленок». Ей стала команда Вилюйской СОШ имени Г.И. Чиряева.

Победителями в общекомандном зачете стали Ытык- Кюельская СОШ № 1 им. А.И. Софронова и Якутская городская национальная гимназия.

1 из 3