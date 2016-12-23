В министерстве спорта России заслушали отчет об Играх «Дети Азии»

В министерстве спорта России 22 декабря состоялся всероссийский семинар-совещание «О государственной политике в сфере физической культуры и спорта, реализуемой в субъектах Российской Федерации».

В работе семинара приняли участие министр спорта Якутии Георгий Балакшин и первый заместитель министра спорта республики Семен Чердонов.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы о реализации государственной программы «Доступная среда», методических рекомендациях «Определение нормативов численности работников государственных и муниципальных органов управления в области физической культуры и спорта и подведомственных им учреждений с учетом характера их деятельности», развитии системы подготовки спортивного резерва, государственной политике в области инвестиционной деятельности при создании спортивной инфраструктуры, отраслевой системе профсоюзов, взаимодействии минспорта России с органами исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.

В завершении работы семинара с отчетом об итогах VI Международных спортивных игр «Дети Азии», которые прошли в июле 2016 года в Якутске, выступил зампред правительства Якутии Михаил Гуляев.