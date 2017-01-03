В 2017 году в Якутии пройдет первенство по велоспорту среди школьников

Накануне Нового года делегация Федерации велоспорта республики встретилась с заместителем министра спорта РС(Я) Мариной Захаровой для обсуждения стратегии развитии велоспорта в республике в 2016-2020 годах и договорилась об организации в 2017 году первенства республики по этому виду спорта среди школьников.

Ключевым вопросом встречи была поддержка Министерства спорта Якутии в привлечении новых спортсменов в велоспорт, создание республиканских чемпионатов, популяризация велосипедного спорта среди молодежи и жителей республики.

«В последние годы мы видим острый интерес жителей республики к велоспорту. С каждым годом количество участников растет в геометрической прогрессии. Вместе с тем активисты стараются угодить жителям и создают все больше и больше различных велосипедных соревнований от шоссе разделок до чемпионатов по кросс-кантри, дуатлоны, триатлоны, детские велогонки и экстремальный спуск с горы на время«, — пояснил активист и представитель Федерации велоспорта РС(Я) Игорь Петров.

По его словам, сейчас самым важным шагом является создание спортивных школ, привлечение молодежи к велоспорту и включение велоспорта в различные спартакиады, чтобы с каждого района в обязательном порядке были свои собственные представители.

«Все это приведет к хорошей популяризации велоспорта, как одного из ключевых видов спорта для народа саха. Не для кого не секрет, что наши спортсмены хорошо выступают в тех видах спорта, где нужна выносливость — легкоатлетический марафон, суточный бег, лыжи, бокс. Даже в вольной борьбе без выносливости никуда. В дальнейшем это должно дать золотые медали не только в чемпионатах России, но и в чемпионатах мира», — заявил И.Петров.

В чемпионатах мира разыгрываются восемь медалей по велоспорту — трековые гонки: спринт (1), командная гонка преследования (2), кейрин (3), командный спринт (4); шоссейные гонки: групповая гонка (5), раздельная гонка (6); гонки по пересеченной местности (7); BMX (8).

В свою очередь заместитель министра спорта РС(Я) Марина Захарова предложила отработать с мэрией города Якутска вопрос создания велосипедных дорожек.

Итогом встречи стала договоренность о проведении первенства по велоспорту среди школьников в 2017 году.