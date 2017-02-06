Увар Тимофеев — двукратный абсолютный чемпион турнира «Ханалас хапсагайа»

Лучший хапсагаист 2016 года, верхневилюйский тяжеловес Увар Тимофеев во второй раз завоевал титул абсолютного чемпиона на республиканском турнире «Ханалас хапсагайа», который проходил 4-5 февраля в городе Покровск.

За звание абсолютного чемпиона сражались 16 хапсагаистов, в том числе такие известные борцы, как Платон Саввинов, Дьулустаан Захаров, Роберт Сидоров.

Верхневилюец Увар Тимофеев выиграл у победителя Игр Дыгына Петра Старостина, амгинца Алексея Захарова, верхоянца Юрия Старостина, а в финале по очкам одолел чемпиона Игр Манчаары Игоря Софронеева из Намского улуса.

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«В турнире участвовали сильные борцы, победа далась нелегко. Но уровень соревнований повысился бы в разы, если бы приехали мои давние соперники Баир Укоев и Айаал Лазарев. Очень рад победе, я второй раз становлюсь абсолютным чемпионом. Теперь буду готовиться к чемпионату Якутии по хапсагаю, чтобы попасть на Игры Манчаары. Для нас, верхневилюйцев, это является первоочередной задачей», — рассказал ЯСИА Увар Тимофеев.

Стоит отметить, что в прошлом году верхневилюец стал победителем крупных соревнований: на призы братьев Ноговицыных в Якутске, памяти Василия Степанова в Верхневилюйске, Ысыаха хапсагая, Кубка Федерации по хапсагаю, турнира «Проект наслег». По итогам 2016 года Увар Тимофеев признан лучшим хапсагаистом Якутии по версии общества «Сахаада-спорт».