Упущенная победа мирнинского «Алмаза»

Всего полминуты не хватило мирнинскому «Алмазу», чтобы победить рязанский «Элекс-Фаворит» на чемпионате России по мини-футболу. В то же время якутская «Заря» потерпела поражение в матче с московским «Спартаком».

С рязанцами у мирнинцев почти всегда получаются упорные игры. На этот раз встреча для них началась удачно: на 23-й минуте Константин Левин открыл счет. Правда, уже через несколько мгновений соперник сравнял результат, когда отличился Алексей Петухов. На 32-й минуте якутская команда снова вырвалась вперед, заставив Александра Телегина забить мяч в свои ворота. Казалось, «алмазники» уже не упустят победу, но за 30 секунд до финальной сирены игрок «Элекса» Денис Голунов забил второй гол. После четырнадцати матчей команда из Мирного занимает в турнирной таблице пятое место.

В тот же день, 28 января, «Заря» в гостях проиграла «Спартаку» (Москва) – 1:3. У москвичей отличились Илья Федоров, Вадим Цай и Владимир Саносян, у якутян – Дьулустан Пестряков. После ухода Афанасия Федорова и Сергея Волошина «Заря» испытывает объективные трудности с составом. Главный тренер Олег Марченко вынужден полагаться на молодежь. Это не может не сказаться на качестве футбола, поэтому не удивительно, что клуб пока занимает третье место с конца.