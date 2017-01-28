Турнир Ярыгина: Во второй день четыре якутских борца вышли в 1/8 финала

Четверо борцов из Якутии уверенно одержали победы и вышли в 1/8 финала международного турнира памяти Ивана Ярыгина, который проходит 27-29 января в Красноярске. Пять вольников сборной республики уступили в первых схватках.

Вице-чемпион страны Виктор Рассадин в 1/16 финала сразился против известного бурятского борца Даши Шарастепанова, которого побеждал несколько раз. Один балл якутский спортсмен заработал благодаря пассивности соперника, затем удачно прошел в ноги и взял еще два очка. Шарастепанов получил лишь два балла за эту схватку за предупреждение и челлендж от якутской стороны.

В следующей паре борцов Револий Самсоновов из Якутии не смог ничего противопоставить Алексею Медведеву из Хакасии (0:5). Победитель этой схватки встретится с Виктором Рассадиным в 1/8 финала.

Якутянин Андрей Бекренев, выступающий за сборную Белпруси, при счете 3:0 одержал уверенную победу над призером чемпионата Азии Нехембаяром Батсайханом. В 1/8 финала ему противостоит чурапчинец Егор Пономарев, который с таким же счетом выиграл у своего земляка Николая Охлопкова.

Вячеслав Ефремов в тяжелейшей схватке уступил буряту Булату Батоеву со счетом 10:11. Якутский борец совершил качественный бросок и накат, в итоге вышел вперед на четыре балла, но, к сожалению, в следующей атаке попался на «мельницу» противника и счет стал равным. Далее Ефремов довел счет до 8:4, но пропустил еще одну атаку соперника на четыре очка. Тренер якутской сборной бросил челлендж, считая, что Ефремов вышел за ковер перед падением, но судьи дали еще один балл Батоеву. В заключении схватки бурят совершил проход в ноги и довел счет до 10:11 в свою пользу.

Еще одну путевку в 1/8 финала добыл прошлогодний чемпион Ньургун Скрябин. Против него выходил дагестанец Муршид Муталимов, который заработал в первом периоде два балла за пассивность Скрябина и вывод за ковер. Во второй половине встречи якутянин включился в борьбу — взял балл за пассивность оппонента и за десять секунд до окончания встречи удачно прошел в ноги (3:2).

В квалификационном раунде Айхаан Антонов проиграл красноярцу Руслану Жандаеву со счетом 0:5, а Дьулустаан Булатов в равной борьбе со счетом 2:2 уступил дагестанцу Разамбеку Жалимову.