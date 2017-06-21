Турнир по уличным боям «Стрелка»: как это было

Кровь из рассечения на виске, носа, песок в глазах, зубах, носу, кричащая толпа, палящее солнце, ты, еле стоящий на ногах, а напротив такой же вымотанный противник. И нет сил биться дальше, но слышишь крики друзей: «Давай! Ты сможешь!» Подняв руку в перчатке, ты идешь вперед…

Это не сцена из очередного голливудского блокбастера. Это то, что происходило в прошлую субботу в Якутске на песках 203-го микрорайона, где прошел первый уличный турнир по смешанным единоборствам «Стрелка».

«В турнире участвовало 14 пар, – рассказывает организатор мероприятия, директор ООО «ARROW» Александр Афанасьев. – Участники – мужчины от 18 до 37 лет. Изюминкой стал бой девушек Марианны и Юлии».

Полностью репортаж с первой «Стрелки» читайте завтра в газете «Якутия». А пока предлагаем вам фоторепортаж Ирины Поповой.

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