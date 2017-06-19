Турнир по шашкам на призы Ильи Васильева: мастера остались без призов

В культурном центре СВФУ «Сергеляхские огни» в это воскресенье прошел республиканский турнир по шашкам на призы мастера спорта Ильи Васильева. На турнире собрался сильный состав участников, и борьба за призовые места получилась очень упорной. На награды претендовали 56 шашистов из двенадцати улусов и Якутска, среди них один гроссмейстер, семь мастеров спорта и 41 кандидат в мастера спорта.

Ввиду большого количества участников регламент турнира сделали достаточно жестким – в каждой партии победителя определяли за тридцать минут. В какой-то степени это стало причиной нескольких сюрпризов: мастера один за другим стали проигрывать, а гроссмейстер никак не мог одолеть кандидатов в мастера. В итоге сразу пять мастеров спорта остались за чертой призеров.

В результате упорной борьбы шесть спортсменов в конце соревнований набрали одинаковое количество очков. Призеров определил компьютер по так называемому коэффициенту. Главный приз, выставленный Ильей Васильевым – телевизор фирмы Philips – достался мастеру спорта СССР, кандидату педагогических наук, доценту Северо-Восточного университета, заслуженному учителю Российской Федерации Геннадию Гурьеву. Второе место занял кандидат в мастера спорта, пожарный из Хангаласского улуса Максим Большаков, его наградили микроволновой печью. Третьим призером стал кандидат в мастера спорта, учитель математики из Таттинского улуса Григорий Григорьев, он также получил микроволновую печь. Гроссмейстер России Александр Азаров довольствовался четвертым местом и получил электропылесос. На пятом месте финишировал кандидат в мастера спорта из Чурапчинского улуса Захар Барашков, его игру отметили мультиваркой. Шестое место вполне заслуженно и уверенно занял мастер спорта, опытнейший Валерий Хорин, и в качестве приза получил утюг фирмы Bosch. Между прочим, он специализируется в игре в международные шашки, тем почетнее его достижение в турнире по русским шашкам, да еще в таком сильном составе.

Мастер спорта СССР, тринадцатикратный чемпион республики, заслуженный работник народного хозяйства республики Николай Саввинов до последнего тура находился в лидерах, но в конце отстал от призеров на пол-очка и удостоился специального приза от юбиляра.

Среди женщин вне конкуренции была кандидат в мастера спорта, заслуженный тренер России и Якутии Мария Бырдыннырова, Васильев вручил ей микроволновую печь. На втором месте Анастасия Собакина из Чурапчинского улуса, ее призом стал пылесос. Третьим призером финишировала землячка организатора соревнований Татьяна Андреева, она стала хозяйкой мультиварки.

Кроме победителей турнира юбиляр наградил ценными призами своих земляков-хангаласцев Романа Васильева, Владимира Терентьева, Юрия Яковлева и самых пожилых участников: Петра Захарова и Александру Филиппову.

В адрес юбиляра было высказано много поздравительных речей и благодарностей, а министерство спорта республики наградило его почетным знаком «Ветеран спорта Республики Саха (Якутия)».

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