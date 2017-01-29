Третий день Ярыгинского турнира оказался неудачным для вольников Якутии

Борцы сборной Якутии в весовой категории 65, 70 и 97 кг проиграли свои схватки в третий день международного турнира памяти Ивана Ярыгина, который проходит 27-29 января в Красноярске.

Первым на ковер в весе 65 кг вышел бронзовый призер чемпионата мира среди студентов Виктор Степанов. Встреча увенчалась успехом для якутского борца — он одержал победу с явным преимуществом со счетом 14:2. В 1/16 финала Степанов встретился с победителем первенства России Черменом Валиевым. Первая половина схватки закончилась с равным счетом 2:2, но во втором периоде исход решил один эпизод — Валиев прошел в ноги и четыре раза произвел накат. В итоге встреча закончилась в пользу молодого борца из Алании.

Остальные два якутских борца этой категории Константин Власов и Иван Ефремов потерпели поражение в первой же схватке, от Ивана Филиппова и Менги Мортуй-оол, соответственно. Таким образом, в весовой категории 65 кг у сборной Якутии не осталось шансов на золотые медали.

В категории 70 кг красивой победой над монголом Няумдоржом Батттулга отметился Дьулустаан Сивцев из Мегино-Кангаласского улуса. Первый период закончился с равным счетом — 2:2. Во второй половине встречи якутский вольник получил один балл за пассивность соперника. Затем монгол совершил бросок на четыре очка, но тут же попался на туше Сивцева. К сожалению, в этой встрече борец республики получил травму и не смог выйти на следующую схватку.

Тимур Николаев уверенно победил чемпиона Казахстана Нурбека Талбудина со счетом 5:0. Но в следующей схватке проиграл чемпиону России, победителю прошлогоднего Ярыгинского тунира Заурбеку Сидакову.

В этой же весовой категории Герман Устинов потерпел крупное поражение от призера чемпионата страны Хусейна Суюнчева, а тяжеловес Евгений Коломиец (97 кг) из Нерюнгри не смог победить чемпиона Межконтинентального кубка Расула Магомедова.

Возможно у вольников сборной Якутии появится шанс побороться за бронзовые медали престижного турнира.