Требования к программе ГТО собираются корректировать каждые четыре года

Правительство России одобрило введение нормы, согласно которой требования комплекса ГТО будут утверждаться раз в четыре года, документ опубликован на сайте кабмина.

Отмечается, что такая периодичность является «оптимальным сроком для принятия научно обоснованных изменений в государственные требования комплекса ГТО…, а также соответствует периодам олимпийского цикла и утверждения Единой всероссийской спортивной классификации».

В Якутии могут учредить День комплекса ГТО

Введение новой нормы запланировано с 1 января будущего года. Сейчас для оценки выполнения испытаний комплекса ГТО субъекты готовят спортивных судей, которые допускаются к работе центрами тестирования.

Принятое решение позволит поддерживать актуальность содержания государственных требований комплекса и регламентировать вопросы судейства при выполнении нормативов испытаний, отмечается в документе.

Указ о возрождении системы ГТО был подписан в 2014 году президентом России Владимиром Путиным. ГТО — программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях СССР (1931-1991). В рамках нее участники должны были сдавать нормативы по бегу, прыжкам в длину и в высоту, плаванию, метанию мяча, езде на велосипеде, бегу на лыжах, подтягиванию на перекладине и лазанию по канату.