СВФУ выступит научным центром развития мас-рестлинга

3 февраля подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между Международной федерацией мас-рестлинга, Министерством спорта Якутии, Северо-Восточным федеральным университетом и Чурапчинским государственным институтом физической культуры и спорта о развитии научно исследовательских и опытно-конструкторских работ по национальному виду спорта республики – мас-рестлингу.

Как отметил в своем выступлении президент Международной федерации мас-рестлинга Александр Акимов, выдвижение данного вида спорта на мировую спортивную арену большое достижение для Якутии. «Благодаря мас-рестлингу мировая общественность знает о нашей республике – народе, культуре и традициях. Спорт – это посол мира, он связывает и объединяет всех нас», – обратился к присутствующим он. Также Александр Акимов сообщил, что именно новое сотрудничество будет способствовать выведению и укоренению данного национального вид спорта на мировых спортивных площадках.

Согласно соглашению университет имени Максима Аммосова и Чурапчинский институт должны стать методическим и научным центром мас-рестлинга. Для этого при вузах создаются новые кафедры.

Ректор Северо-Восточного федерального университета Евгения Михайлова озвучила свое видение об объеме предстоящей работе по продвижению мас-рестлинга. «Чтобы конкретно приступить к реализации, нам необходим слаженный подход со всех сторон, по многим вопросам необходима поддержка правительства. Важным шагом станет создание Студенческой лиги мас-рестлинга», – пояснила она.

«Есть определенные заделы по развитию мас-рестлинга. Мы начали подготовку научных кадров, но для того чтобы все довести до ума необходимо создание научного центра», – заявил директор Чурапчинского государственного института Иннокентий Готовцев. Он обратился к руководству СВФУ поддержать их аспирантов в проведении научной апробации по национальным прыжкам, хапсагаю и другим видам.

Заместитель министра спорта республики Семен Чердонов считает, что перетягивание палки один из самых зрелищных видов спорта, и именно он дает якутским традициям и культуре выход на международный уровень, не теряя своей самобытности.

«Динамичный вид уже начал развиваться во многих городах России и странах мира. Сотрудничество даст нам возможность развивать его уже при поддержке международной федерации», – поделился он. На данный момент министерством спорта республики разрабатывается положение о включении мас-рестлинга в нормативы ГТО. Заместитель министра выдвинул предположение о возможном включении якутского состязания в перечень олимпийских видов спорта.

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