Если ты мужчина, приходи на «Стрелку»! Легендарный чемпионат по уличным боям уже в Якутске

В 203 микрорайоне Якутске 17 июня пройдет суперзрелищный турнир по смешанным единоборствам «Стрелка». Речь идет о легендарном чемпионате по уличным боям, который известен в России и за рубежом с 2011 года.

Сразу хотим отмести параллели с «Бойцовским клубом»: сходство — только в готовности соперников проверить себя, желании победить и идти до конца. В остальном все иначе.

Организаторы «Стрелки» в Якутске работают по франшизе. Все мероприятия согласованы со столичной администрацией, на турнире обязательно будут присутствовать бригада «скорой помощи», сотрудники полиции, ЧОПа.

Бои будут проходить каждый месяц. Зимой они переедут в зал, но при этом организаторы хотят создать такие же условия, как на улице: завезти песок, натянуть ленты – никакого октагона или матов.

Как сообщил главный рефери турнира, известный спортсмен и тренер клуба «Белый медведь» Анатолий Панаев, участники сразятся в следующих категориях: до 70 кг, 70-80 кг, 80-90 кг, 90 кг и выше, свободный вес (дополнительная весовая категория). Арбитр в легких весах – известный спортсмен Алексей Колпашников.

Бои проводятся по правилам смешанных единоборств, но без временных ограничений. Как шутят сами файтеры: «Драться будем до утра». Правда, такое вряд ли возможно. Экипировка бойцов: только перчатки для смешанных единоборств, бандаж и капа. Всё серьезно.

Призы пока только поощрительные. Возможно, в будущем, когда турнир поддержат спонсоры, победители получат что-то более весомое, чем медали и рукопожатие организаторов. Впрочем, такие бои обычно проводятся не ради коммерческой выгоды.

В общем, приходите, сами все увидите! Завтра, 17 июня, 14.00, пески 203 мкр.

Фото: Ирина ПОПОВА.