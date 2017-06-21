Слет водников: Выходные в обнимку с веслом

Солнце, сверкающая река, свежий ветер и прекрасная компания единомышленников – именно этот рецепт использовали любители водного туризма в прошедшие трехдневные выходные. Без малого восемьдесят адептов весла и ката собрались под знамена «Нордстрима», чтобы провести очередной Слет водников.

День первый

В 9-00 туристская братия всех мастей уже загружалась в автобусы возле автовокзала. Погода обещала быть теплой. Предстояло проехать 170 км пути через Покровск, Булгунняхтях и Еланку. С собой у путешественников были припасены перекус и хорошее настроение, к тому же прямо в дороге команды собирались репетировать песни и речевки, ведь в программе турслета, помимо сплава и похода к пещерам, была обширная конкурсная программа. Погрузив гигантские рюкзаки, народ двинулся по маршруту.

Послушай, товарищ, хорошую весть:

Турслет у Нордстрима по-прежнему есть.

И вновь под горою палатки встают.

И вновь свою песню туристы поют.

Команды

В этом году было сформировано девять команд, каждая из которых не шутя настроилась на победу. Поэтому и названия у участниц были самые серьезные: «Смурфики», «Блондинки», «Неугомон», «Сканди-1» и «Сканди-2», «Камчатка», «Хаптагай», «Орлы» и «Затерянный мир». У каждой тур-группы были свои знаки отличия: голубые гюйсы, тельняшки, забавные шапочки, футболки с изображением талисманов.

Берег

К обеду туристы прибыли на берег. Пока одни разгружали снаряжение и надували катамараны, другие кипятили чай и собирали на стол. Печенье, консервы, домашние пироги, помидоры-огурцы и другие вкусности стали первым обедом всухомятку. А чтобы отведать настоящего кострового супа, требовалось сплавиться до места стоянки.

Перекусив, любители экстрима отправились на прогулку в горы. Там, под руководством опытного инструктора Михаила Местникова, мы осмотрели древние пещеры. Народ восхищался, делал селфи на фоне потрясающих ленских просторов, вдыхал ароматы многоцветия, а затем туристы погрузились на каты и отчалили от берега.

Стоянка

Первый водный этап участники турслета преодолели довольно быстро. Солнце еще не успело коснуться горизонта, а команды уже выгрузились под скалами на покрытый цветами берег.

Проголодавшийся народ вслух мечтал о костровом супе, но нужно было еще расставить палатки, собрать дрова и не забыть переодеться в сухую одежду.

Когда все приготовления наконец-то закончились, турслетовцы принялись за еду. После трудного дня суп из тушенки с картошкой казался необыкновенно вкусным. А затем был крепкий чай с запахом дыма. Следом подоспела запеченная в фольге рыба и печеная в углях картошка. Рай!

Вечером выяснилось, что в числе участников нынешнего турслета присутствуют двое именинников – представительница команды «Неугомон» и новый инструктор «Нордстрима». Ребята достали из рюкзака изрядно помятый, но очень вкусный торт. Роль праздничной свечки исполнила костровая, противоветровая спичка, которую с большим трудом, но все-таки удалось задуть.

А уже в глубоких сумерках вокруг общего костра все участники турслета пели походные песни. Кто-то пел группами, кто-то сольно. Одни под гитару, другие под стук ложек о пластмассовые миски. Было весело и душевно. И хотя во время песенного конкурса (а это был именно конкурс), участники боролись за победу, атмосфера была самая душевная. Конкурсанты подпевали друг другу и аплодировали соперникам.

День второй

Утро второго дня было суматошным. Началась череда конкурсов. Команды бегали в мешках и спасжилетах по склону горы, измеряли расстояние по карте ниткой, тренировали глазомер, кидали «морковку» – средство спасения утопающего.

И наконец, главное командное соревнование – управление катамаранами. По сигналу судьи команда сталкивает плавсредство на воду, запрыгивает на него, и затем на максимальной скорости пытается обойти два буйка, натянутые на расстоянии 50 метров друг от друга. После этого кат должен подойти к точке финиша, а гребцы организованно сойти на берег. Не всем участникам удалось справиться с катамаранами-восьмерками. Управлять большими надувными судами непросто. Они скользят по воде то вправо, то влево, а течение реки не позволяет долго обдумывать маневры. В результате менее опытные команды врезались в буйки, а на старте и финише некоторым сплавщикам пришлось искупаться. Промахи превращались в штрафные очки, но результат никого не расстраивал. Главное – отличное настроение!

Мы песней, как ветром, поднимем народ,

Чтоб все, как один, дружно шли на турслет.

Чтоб дружно учились вязать здесь узлы

И бегать, и прыгать, и плавать могли.

После соревновательного марафона туристы вновь собрали пожитки и двинулись дальше. Предстояло пойти пару десятков километров до нового бивака. По дороге каты завернули к «арке желания» – удивительно красивой скале. Все, кто хотел, прошептали заветные мечты и пошли сквозь гигантский проход.

Остров

Пока каты приставали к берегу, а капитаны закрепляли чалки, погода начала портиться. Поднялся ветер. Он задувал костры, поднимал тучи пыли, сносил тенты. Но непогода не помешала бесстрашным туристам сварить ужин.

В отличие от туристов местные комары по-прежнему оставались голодными. Свирепые островные насекомые не издавали меланхоличного писка, как их избалованные городские родственники. Они пикировали и вонзали жала, пробивая даже банданы и бейсболки. Еще бы! Такого количества теплокровных здесь не будет еще целый год.

Кулинарная тема на этом не закончилась. Участников ожидал конкурс блюд, который вызвал настоящий ажиотаж. Чего только не было на импровизированном столе. Катамараны из огурцов с морковно-сырными гребцами, рыбные и сладкие пироги, испеченные на костре, салат из щавеля, одуванчиков и полевого лука, напиток тархун и даже съедобный пейзаж из обрезков ветчины, колбасы и шпротов.

Снежный человек, пираты и летающие люди

Съев все конкурсные образцы, команды приступили к презентациям. Участники подготовились серьезно: помимо песен и речевок, креативные туристы припасли костюмы, грим и танцевальные номера. Так «Неугомон», окружив себя волнами из шелковой ткани, выплыл на поляну с песней «Из-за острова на стрежень, на простор речной волны, выплывают расписные Мишки-Местника челны». Команда «Затерянный мир» показала сценку со Снежным человеком, который на поверку оказался заблудившимся туристом. Любители скандинавской ходьбы («Сканди») вышли в образе симпатичных пиратов. «Орлы», взобравшись на печи друг другу, вылетели на поляну, махая крыльями. А «Камчатка» собрала всех собравшихся в огромный осуохай.

Завершился трудный день дискотекой. А желающие прогреть косточки, отправились в париться в походную баню.

Народ отдыхал, а далеко на северо-западе догорал бесконечный июньский вечер.

Награды для героев

И вот настал финальный день. Все участники сплава собрались на поляне, чтобы услышать имена победителей. Вначале организаторы вручили подарки победителям в номинациях «Самый старший» и «Самый маленький». Первую из них получила Лена Михеева из команды «Сканди-1», а наиболее юным участником был признан двухлетний Вадим Максимов из команды «Блондинки».

В личном первенстве рыболовов участвовали всего двое. Второе место с окунем и сорожкой заняла Татьяна Афанасьева (представитель «Неугомонов»), а первое досталось Артему Семенову, восьмикласснику из команды «Хаптагай», который поймал 50-сантиметровую щуку.

Свои призы достались и певцам. Авторская композиция принесла команде «Сканди» третье место. Песни под гитару вывели «Камчатку» и их солиста Матвея Яковлева на второе место. И, наконец, хит «Железные туристы», исполненный под ложечно-тарелочный аккомпонимент, обеспечил золото Софии Пшенниковой из команды «Неугомон». Призами для победителей стало походное снаряжение.

Поощрительный приз за активное участие был вручен школьникам из Хаптагайской средней школы, которые, несмотря на возраст, проявили все задатки опытных туристов.

В командном зачете призовые места распределились так:

III место – «Орлы»,

II место – «Затеряный мир»,

I место – «Камчатка».

Команда-победитель взяла переходящий кубок уже во второй раз. Если в следующем году они вновь победят, то кубок останется у них навечно.

На обратном пути, пересекая могучую лену, туристы попали под ливень. Природа словно показывала людям, что отдых без трудностей не бывает. Но настроение у участников трехдневного турслета было на высоте. И рассаживаясь по автобусам они продолжали петь.

Пусть дружбу турслет наш несет по волнам

Мы хлеба горбушку – и ту пополам.

Пусть ветер лавиной!

И песня лавиной!

Тебе половина, и мне половина-а!