Семеро якутян выступят в заключительный день Ярыгинского турнира

В заключительный день турнира Ивана Ярыгина, проходящего в Красноярске, на ковер выйдут семь борцов сборной Якутии. По три спортсмена заявлено в категориях 65 и 70 кг, Евгений Коломиец выступит в тяжелом весе 97 кг.

Международный турнир по вольной борьбе памяти Ивана Ярыгина проходит в Красноярске 27-29 января. По итогам двух дней в активе сборной Якутии одна бронзовая медаль, которую принес Виктор Рассадин в категории до 61 кг. В третий день выступят семь якутских борцов.

Весовая категория 65 кг

В этой группе заявлены одни из лидеров якутской борьбы Виктор Степанов, Константин Власов и Иван Ефремов. Первому предстоит встретиться с молодым тувинцем Байыром Ондаром. Власову противостоит обладатель командного Кубка России Иван Филиппов из Красноярска. Самый сложный соперник попался Ивану Ефремову — чемпион Европы и призер чемпионата мира Алан Гогаев.

Весовая категория 70 кг

Лидером в этом весе считается призер прошлого Коркинского турнира Герман Устинов. Первую встречу он проведет против бронзового призера чемпионата России в Якутске Хусейном Суюнчевым. Тимур Николаев испытает в первом круге чемпиона Казахстана Нурбека Талбудина. Дьулустаан Сивцев выступит с монголом Нямдорж Баттулга.

Весовая категори 97 кг

Единственным представителем Якутии в данной тяжелой категории является бронзовый призер прошлогоднего чемпионата России Евгений Коломиец. В первой же схватке ему попался победитель Межконтинентального кубка-2014, чемпион молодежного турнира памяти Романа Дмитриева Расул Магомедов из Дагестанской школы борьбы.