Рустам Ксенофонтов побил рекорд Ивана Белолюбского по перетаскиванию камня

Уроженец Сунтарского улуса Рустам Ксенофонтов на «Кубке чемпиона» побил рекорд Ивана Белолюбского по перетаскиванию камня весом в 181 кг, продержавшийся четыре года.

Рекорд Ивана Белолюбского был установлен в 2013 году во время по проведения «Кубка Земли Олонхо» по мас-рестлингу. Тогда многоборец из Усть-Алданского улуса пронес тяжелейший камень на расстояние 7,98 м. С тех пор достижение оставалось не покоренным.

Атлеты республики испытали себя на турнире «Кубок чемпиона» на призы Ивана Белолюбского, проходившего 15 апреля. Участвовали многие именитые спортсмены — пауэрлифтер Евгений Иванов, кроссфитер Игнат Чомчоев, хапсагаист Сергей Татаринов, мас-рестлер Эрчим Баппагай, многоборец Рустам Ксенофонтов и другие.

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Многие из молодых участников не смогли поднять камень. Евгению Иванову это удалось, но, сделав пару шагов, он выпустил его из рук. Первым лучший результат показал чемпион Якутии по мас-рестлингу в весе до 125 кг Эрчим Баппагай из Верхневилюйска и чуть не дошел до рекорда Ивана Белолюбского, в итоге уронив камень на отметке 6,79 м.

Следующим на дистанцию вышел четырехкратный чемпион по многоборью Ысыаха Олонхо Рустам Ксенофонтов. Сунтарец с легкостью поднял камень с весом в 181 кг выше колен и широкими шагами покорил рекордную отметку. Его результат – 9 метров 30 сантиметров. Отметим, что Ксенофонтов тренируется в спортивном клубе «Боотур» под руководством Ивана Белолюбского. Победителю доставался ценный приз – жеребенок от администрации Дюпсюнского наслега.

«Многие считают, что этот камень словно игрушку перетаскивал якутский силач Иван Александров – Куустээх Уйбаан, прославившийся в начале двадцатого века. Но это не так – его в 1990-х нашли на берегу реки Алдан и стали называть «Дюпсюнский камень». Мы с недавних пор проводим турниры по перетаскиванию природного агрегата и дали ему имя Куустээх Уйбаана», – рассказал ЯСИА главный судья соревнований Егор Афанасьев.

По его словам, в Усть-Алданском улусе проводились соревнования, где силачи со всей республики старались поднять этот камень и пройти с ним наибольшее расстояние. По официальным данным, пройти с тяжелым грузом на руках смогли только 24 атлета, включая участников турнира «Кубок чемпиона».

«В 2012 году на один из турниров Усть-Алданского улуса приехали множество известных спортсменов республики и соревновались в перетаскивании «Дюпсюнского камня». Тогда его пронесли Иван Белолюбский (5,45 м), Евгений Иванов (4,12 м), Евгений Сивцев (2,95 м), Николай Чукров (2,77 м), Владимир Шарин (1,82 м), Любомир Николаев (1,51 м) и Юрий Протопопов (0,42 м)», – отметил Егор Афанасьев.

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