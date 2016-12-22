Поддержка АЛРОСА: Легенды хоккея провели мастер-класс в Якутске

Представители Федерации хоккея России во главе с ее вице-президентом Борисом Майоровым, а также двукратный чемпион мира Алексей Морозов и олимпийский чемпион Андрей Коваленко посетили город Якутск. Рабочая поездка прославленных российских хоккеистов состоялась при поддержке Акционерной компании «АЛРОСА», крупнейшей в мире по объемам добычи алмазов.

Делегация познакомилась с действующей хоккейной инфраструктурой в регионе — на данный момент в Республике функционирует шесть крытых и одиннадцать открытых катков. На встрече с министром спорта Республики Саха (Якутия) представители ФХР обсудили вопросы оказания методической и практической помощи местной федерации хоккея. В ходе встречи обсуждалось строительство крытых катков в Якутске для детско-юношеских хоккейных школ и возможное включение региона в Федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта на 2018 — 2020 годы».

Почетные гости посетили ледовый дворец спорта, где Алексей Морозов и Андрей Коваленко провели мастер-класс для воспитанников местных детско-юношеских хоккейных школ. Юные хоккеисты под руководством легенд отечественного хоккея оттачивали свое мастерство, выполняя упражнения на улучшения техники катания, владения шайбой и бросков. По итогам тренировки состоялась традиционная для подобных мероприятий автограф — и фотосессия.

АЛРОСА является титульным спонсором Федерации хоккея России. Сотрудничество с ФХР осуществляется в рамках реализации стратегии устойчивого развития АК «АЛРОСА» и направлено на осуществление мер социальной ответственности в регионах основной деятельности компании, а также в сферах общественной жизни, представляющих повышенный интерес, как для региона, так и для нашей страны в целом.

Так с 15 по 18 декабря в Москве в Ледовом дворце «Парка Легенд» при поддержке АК «АЛРОСА» прошел Кубок Первого канала, являющийся вторым этапом Еврохоккейтура. В рамках турнира состоялись шесть встреч между сборными командами России, Финляндии, Чехии и Швеции.

Благодаря Титульному партнеру Федерации хоккея России – АК «АЛРОСА» — игроки и тренеры использовали самое современное оборудование для тренировок, восстановления и анализа, что позволило национальной сборной показать высокие результаты.

В рамках Кубка Первого Канала, 17 декабря был проведен благотворительный матч, посвященный 70-летию отечественного хоккея. В матче приняли участие легенды российского и мирового хоккея, а часть средств, вырученных во время проведения турнира, будут направлены в Барышевский центр помощи детям и в Фонд возрождения детского спорта Октябрьского района, где будут построены ледовые площадки. Данные инициативы, а также социальный проект ФХР – «Хоккей России исполняет мечты», поддерживаются АЛРОСА.

При поддержке АЛРОСА был организован Международный хоккейный форум, который впервые проходил в России 16го и 17го декабря. Форум собрал более 700 хоккейных специалистов из 25 стран мира. На форуме обсуждались актуальные вопросы развития хоккея, в том числе предстоящие изменения правил игры, стратегия развития Международной федерации хоккея и клубного хоккея в Европе. Также прошел и тренерский семинар, в котором приняли участие более 100 отечественных специалистов.