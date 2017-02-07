Победитель VI Игр «Дети Азии» стал чемпионом дальневосточного чемпионата по боксу

Чемпион VI международных спортивных игр «Дети Азии» по боксу Ян Алексеев завоевал «золото» первенства Дальнего Востока в Биробиджане.



На соревнования, прошедшие 1-5 февраля, приехали около ста юниоров из регионов России. Сборная Якутии под руководством старшего тренера Сергея Анохина завоевала семь медалей.

Победитель VI МСИ «Дети Азии» Ян Алексеев выступил в весовой категории до 52 кг. Он провел три удачных поединка и завоевал золотую медаль, сделав себе подарок на 16-летний день рождения.

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Дальневосточный чемпионат среди юношей выиграли еще три якутских боксера: Евгений Мартынов из Мегино-Кангаласского улуса (46 кг), Богдан Голиков из Якутска (50 кг) и бронзовый призер прошлогодних «Детей Азии», нерюнгринец Станислав Новгородов (75 кг).

Серебряной награды удостоился Давид Зюзюнов из Мирного (80 кг), на третью ступень пьедестала поднялись Илья Васильев из Горного улуса (54 кг), Эдуард Бехтерев из Ленска (57 кг) и Карл Данилов из Мирного (60 кг).

Победители соревнований получили право выступать на первенстве России.