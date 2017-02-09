Первенство Якутии памяти Николая Захарова выявит лучших борцов

Около сотни юниоров примут участие в первенстве Якутии по вольной борьбе памяти воспитанника Дмитрия Коркина, легендарного борца Николая Захарова — Сахаачча. Соревнования пройдут 11 февраля в Зале борьбы в столице республики.

По итогам турнира будет сформирован состав сборной республики на международный турнира Романа Дмитриева и на первенство Дальнего Востока.

В прошлом году чемпионат среди юниоров памяти Николая Захарова — Сахаачча был проведен впервые. Тогда участие приняли около 80 перспективных борцов. Звание чемпионов завоевали Максим Заморщиков, Роберт Оконешников, Семен Владимиров, Эрхан Софронов, Максим Толмачев, Софрон Софронов, Никита Валеев и Никита Семенов.

Как заявляют организаторы, в этом году соревнования соберут около 100 спортсменов 18-19 лет. Победителей выявят по весовым категориям 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 кг.

Программа первенства Якутии 11 февраля: 10:00-14:00 — предварительные схватки; 12:00-13:00 — торжественное открытие; 16:00-18:00 — финальные схватки, награждение.