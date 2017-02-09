Первенство Якутии памяти Николая Захарова выявит лучших борцов

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Около сотни юниоров примут участие в первенстве Якутии по вольной борьбе памяти воспитанника Дмитрия Коркина, легендарного борца Николая Захарова — Сахаачча. Соревнования пройдут 11 февраля в Зале борьбы в столице республики.

По итогам турнира будет сформирован состав сборной республики на международный турнира Романа Дмитриева и на первенство Дальнего Востока.

1d064573-5347-455e-8af9-5ad587128df2В прошлом году чемпионат среди юниоров памяти Николая ЗахароваСахаачча был проведен впервые. Тогда участие приняли около 80 перспективных борцов. Звание чемпионов завоевали Максим Заморщиков, Роберт Оконешников, Семен Владимиров, Эрхан Софронов, Максим ТолмачевСофрон СофроновНикита Валеев и Никита Семенов.

Как заявляют организаторы, в этом году соревнования соберут около 100 спортсменов 18-19 лет. Победителей выявят по весовым категориям 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 кг.

Программа первенства Якутии 11 февраля:
10:00-14:00 — предварительные схватки;
12:00-13:00 — торжественное открытие;
16:00-18:00 — финальные схватки, награждение.
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