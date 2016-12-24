Определились лидеры Кубка Федерации по мас-рестлингу

За чемпионский титул на самом важном турнире Якутии по мас-рестлингу — Кубке Федерации — борются восемь лучших команд республики. По итогам первого дня определились лидеры турнирных таблиц, которым 25 декабря предстоит сразиться в финале.
Команды были разделены на две группы: в первую вошли Усть-Алданский, Чурапчинский, Амгинский и Намский улусы, во вторую — Таттинский, Верхневилюйский, Мегино-Кангаласский районы и город Якутск. Всем сборным предстоит выявить по одному лидеру в каждой из групп, которые сразятся в финале.
В команде участвуют по 26 спортсменов: четыре ветерана, семь женщин, семь юношей и восемь мужчин. Победа каждого из них добавляет один балл в пользу районных сборных.
Итоги первого дня:
|№
|Команда (группа «1»)
|1
|2
|3
|4
|1
|Усть-Алданский
|17 — 9
|20 — 6
|2
|Чурапчинский
|9 — 17
|18 — 7
|3
|Амгинский
|6 — 20
|14 — 12
|4
|Намский
|7 — 18
|12 — 14
|№
|Команда (группа «2»)
|1
|2
|3
|4
|1
|Таттинский
|14 — 12
|17 — 9
|2
|Якутск
|12 — 14
|8 — 18
|3
|Верхневилюйский
|9 — 17
|9 — 17
|4
|Мегино-Кангаласский
|18 — 8
|17 — 9
Без поражений в первой группе идет прошлогодний чемпион — Усть-Алданский улус. Во второй день спортсмены команды выступят против мас-рестлеров Намского района, на счету которых два поражения.
Во второй группе лидируют сразу два улуса — Таттинский и Мегино-Кангаласский. В воскресенье выяснится, кто выйдет в финале.
Составы команд группы «1»:
|Усть-Алданский
|Намский
|Чурапчинский
|Амгинский
|Ветераны
|Александр Румянцев
|Гаврил Петров
|Отсутствует
|Семен Платонов
|Михаил Винокуров
|Николай Константинов
|Николай Барашков
|Афанасий Владимиров
|Степан Колодезников
|Гаврил Обутов
|Николай Калачев
|Василий Слепцов
|Ким Бубякин
|Владимир Намуов
|Петр Саввин
|Анатолий Баишев
|Женщины
|Наталья Ноева
|Отстутвует
|Алена Поисеева
|Анастасия Кочаткина
|Сайыына Сыроватская
|Ньургуяна Протопопова
|Татьяна Дьячковская
|Норайана Трофимова
|Алина Ларионова
|Анастасия Попова
|Мотрена Никитина
|остутствует
|Екатерина Белолюбская
|отсутствует
|Варвара Ноева
|Анна Окорокова
|Ньургустана Ануфриева
|Ньургуяна Тимофеева
|Татьяна Попова
|Аграфена Абрамова
|Мария Алексеева
|отсутствует
|Саина Седалищева
|Марина Егорова
|Наталия Старкова
|Анжелика Тойтонова
|Оксана Иванова
|Ирина Христофорова
|Юноши
|Егор Иванов
|Дьулусхан Бурнашев
|Айтал Портнягин
|Василий Захаров
|Айсен Мигалкин
|Артур Лыткин
|Ян Демьянов
|Леонид Неустроев
|Рудольф Жирков
|Станислав Осипов
|Василий Сыроватский
|Андрей Артемьев
|Максим Лыткин
|Анатолий Новиков
|Иван Чириков
|Николай Егоров
|Михаил Абрамов
|Сандал Степанов
|Егор Слепцов
|Алексей Картузов
|Иннокентий Бурнашев
|Василий Иванов
|Стас Андросов
|Эльдар Иванов
|Василий Данилов
|Прокопий Егоров
|Николай Сергеев
|Ньургун Михайлов
|Мужчины
|Сергей Слепцов
|Стас Соловьев
|Айтал Слепцов
|Леонид Нохсоров
|Андрей Никифоров
|Айсен Парников
|Василий Осипов
|Евгений Удин
|Артур Орлов
|Сергей Константинов
|Пантелеймон Борисов
|Борис Сдвижков
|Айсен Атастыров
|Роман Заровняев
|Ньургун Седалищев
|Иван Петров
|Мичил Бурнашев
|Артем Варданян
|Егор Егоров
|Владимир Никитин
|Ньургун Петухов
|Алексей Кутуков
|Вячеслав Старостин
|Геннадий Борисов
|Дмитрий Попов
|Дьулус Охлопков
|Василий Алексеев
|отсутствует
|Михаил Гоголев
|Евгений Иванов
|Артур Павлов
|Айсен Осипов
Составы команд группы «2»:
|Таттинский
|Мегино-Кангаласский
|Якутск
|Верхневилюйский
|Ветераны
|Алексей Ущницкий
|Дмитрий Сергучев
|остутствует
|Василий Санников
|Вячеслав Аввакумов
|Николай Попов
|Иван Копырин
|Гаврил Ботуев
|Наум Малышев
|Николай Попов
|Данил Стручков
|Семен Максимов
|Артаньян Неустроев
|Владимир Шарин
|Иннокентий Макаров
|Роман Слепцов
|Женщины
|Татьяна Андросова
|Анастасия Алексеева
|Лидия Елисеева
|Ньургуйана Чурукова
|Сардаана Осипова
|Кэрэчээнэ Бродникова
|Наталья Черноградская
|Татьяна Николаева
|Анна Никитина
|Анна Охлопкова
|Клара Спиридонова
|Алена Егорова
|Иза Хатылаева
|Алина Турчина
|отсутствует
|Яна Захарова
|Сайына Филатова
|Евдокия Васильева
|Марина Федоренко
|Сардана Романова
|Надежда Никулина
|Саргы Андреева
|Софья Степанова
|Вилена Тарасова
|Виктория Хоргатханова
|Альбина Матвеева
|Наталья Башта
|Марианна Ильина
|Юноши
|Александр Боппосов
|Иван Петров
|Георгий Слепцов
|Максим Лазарев
|Игнат Максимов
|Валера Никаноров
|Егор Слепцов
|Владислав Васильев
|Василий Чемпин
|Георгий Лобанов
|Вячеслав Аржаков
|Айаал Буртахов
|Василий Андросов
|Кустуктан Кириллин
|Айтал Колесов
|Айсен Ботуев
|Никита Семенов
|Николай Васильев
|Дмитрий Алексеев
|Айхал Бюлтясов
|Никита Татаринов
|Петр Сергеев
|Олег Алексеев
|Айтал Егоров
|Алексей Юнчанов
|Дмитрий Степанов
|Василий Протопопов
|отсутствует
|Мужчины
|Михаил Попов
|Игорь Дьяконов
|Иван Бурцев
|Василий Муксунов
|Мадест Баишев
|Сергей Черкашин
|Дьулустаан Дьячковский
|Александр Дмитриев
|Иннокентий Попов
|Андрей Винокуров
|Александр Пшенников
|Дьулустаан Харбаев
|Айал Карбаканов
|Николай Апросимов
|Егор Оконешников
|Сергей Петров
|Роман Неустроев
|Мичил Прокопьев
|Василий Сивцев
|Ян Харитонов
|Михаил Кузьмин
|Айсен Спиридонов
|Павел Черноградский
|Степан Платонов
|Семен Степанов
|Василий Сивцев
|Виктор Докалов
|Любомир Николаев
|Владимир Михайлов
|Семен Варламов
|Михаил Савватеев
|Эрчим Баппагай