Определились лидеры Кубка Федерации по мас-рестлингу

За чемпионский титул на самом важном турнире Якутии по мас-рестлингу — Кубке Федерации — борются восемь лучших команд республики. По итогам первого дня определились лидеры турнирных таблиц, которым 25 декабря предстоит сразиться в финале.

Команды были разделены на две группы: в первую вошли Усть-Алданский, Чурапчинский, Амгинский и Намский улусы, во вторую — Таттинский, Верхневилюйский, Мегино-Кангаласский районы и город Якутск. Всем сборным предстоит выявить по одному лидеру в каждой из групп, которые сразятся в финале.

В команде участвуют по 26 спортсменов: четыре ветерана, семь женщин, семь юношей и восемь мужчин. Победа каждого из них добавляет один балл в пользу районных сборных.

Итоги первого дня:

№ Команда (группа «1») 1 2 3 4 1 Усть-Алданский 17 — 9 20 — 6 2 Чурапчинский 9 — 17 18 — 7 3 Амгинский 6 — 20 14 — 12 4 Намский 7 — 18 12 — 14

№ Команда (группа «2») 1 2 3 4 1 Таттинский 14 — 12 17 — 9 2 Якутск 12 — 14 8 — 18 3 Верхневилюйский 9 — 17 9 — 17 4 Мегино-Кангаласский 18 — 8 17 — 9

Без поражений в первой группе идет прошлогодний чемпион — Усть-Алданский улус. Во второй день спортсмены команды выступят против мас-рестлеров Намского района, на счету которых два поражения.

Во второй группе лидируют сразу два улуса — Таттинский и Мегино-Кангаласский. В воскресенье выяснится, кто выйдет в финале.

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Составы команд группы «1»:

Усть-Алданский Намский Чурапчинский Амгинский Ветераны Александр Румянцев Гаврил Петров Отсутствует Семен Платонов Михаил Винокуров Николай Константинов Николай Барашков Афанасий Владимиров Степан Колодезников Гаврил Обутов Николай Калачев Василий Слепцов Ким Бубякин Владимир Намуов Петр Саввин Анатолий Баишев Женщины Наталья Ноева Отстутвует Алена Поисеева Анастасия Кочаткина Сайыына Сыроватская Ньургуяна Протопопова Татьяна Дьячковская Норайана Трофимова Алина Ларионова Анастасия Попова Мотрена Никитина остутствует Екатерина Белолюбская отсутствует Варвара Ноева Анна Окорокова Ньургустана Ануфриева Ньургуяна Тимофеева Татьяна Попова Аграфена Абрамова Мария Алексеева отсутствует Саина Седалищева Марина Егорова Наталия Старкова Анжелика Тойтонова Оксана Иванова Ирина Христофорова Юноши Егор Иванов Дьулусхан Бурнашев Айтал Портнягин Василий Захаров Айсен Мигалкин Артур Лыткин Ян Демьянов Леонид Неустроев Рудольф Жирков Станислав Осипов Василий Сыроватский Андрей Артемьев Максим Лыткин Анатолий Новиков Иван Чириков Николай Егоров Михаил Абрамов Сандал Степанов Егор Слепцов Алексей Картузов Иннокентий Бурнашев Василий Иванов Стас Андросов Эльдар Иванов Василий Данилов Прокопий Егоров Николай Сергеев Ньургун Михайлов Мужчины Сергей Слепцов Стас Соловьев Айтал Слепцов Леонид Нохсоров Андрей Никифоров Айсен Парников Василий Осипов Евгений Удин Артур Орлов Сергей Константинов Пантелеймон Борисов Борис Сдвижков Айсен Атастыров Роман Заровняев Ньургун Седалищев Иван Петров Мичил Бурнашев Артем Варданян Егор Егоров Владимир Никитин Ньургун Петухов Алексей Кутуков Вячеслав Старостин Геннадий Борисов Дмитрий Попов Дьулус Охлопков Василий Алексеев отсутствует Михаил Гоголев Евгений Иванов Артур Павлов Айсен Осипов

Составы команд группы «2»:

Таттинский Мегино-Кангаласский Якутск Верхневилюйский Ветераны Алексей Ущницкий Дмитрий Сергучев остутствует Василий Санников Вячеслав Аввакумов Николай Попов Иван Копырин Гаврил Ботуев Наум Малышев Николай Попов Данил Стручков Семен Максимов Артаньян Неустроев Владимир Шарин Иннокентий Макаров Роман Слепцов Женщины Татьяна Андросова Анастасия Алексеева Лидия Елисеева Ньургуйана Чурукова Сардаана Осипова Кэрэчээнэ Бродникова Наталья Черноградская Татьяна Николаева Анна Никитина Анна Охлопкова Клара Спиридонова Алена Егорова Иза Хатылаева Алина Турчина отсутствует Яна Захарова Сайына Филатова Евдокия Васильева Марина Федоренко Сардана Романова Надежда Никулина Саргы Андреева Софья Степанова Вилена Тарасова Виктория Хоргатханова Альбина Матвеева Наталья Башта Марианна Ильина Юноши Александр Боппосов Иван Петров Георгий Слепцов Максим Лазарев Игнат Максимов Валера Никаноров Егор Слепцов Владислав Васильев Василий Чемпин Георгий Лобанов Вячеслав Аржаков Айаал Буртахов Василий Андросов Кустуктан Кириллин Айтал Колесов Айсен Ботуев Никита Семенов Николай Васильев Дмитрий Алексеев Айхал Бюлтясов Никита Татаринов Петр Сергеев Олег Алексеев Айтал Егоров Алексей Юнчанов Дмитрий Степанов Василий Протопопов отсутствует Мужчины Михаил Попов Игорь Дьяконов Иван Бурцев Василий Муксунов Мадест Баишев Сергей Черкашин Дьулустаан Дьячковский Александр Дмитриев Иннокентий Попов Андрей Винокуров Александр Пшенников Дьулустаан Харбаев Айал Карбаканов Николай Апросимов Егор Оконешников Сергей Петров Роман Неустроев Мичил Прокопьев Василий Сивцев Ян Харитонов Михаил Кузьмин Айсен Спиридонов Павел Черноградский Степан Платонов Семен Степанов Василий Сивцев Виктор Докалов Любомир Николаев Владимир Михайлов Семен Варламов Михаил Савватеев Эрчим Баппагай