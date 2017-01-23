Около двухсот спортсменов выступили на чемпионате Якутии по легкой атлетике

Во второй день чемпионата республики по легкой атлетике спортсмены соревновались по пяти дисциплинам. Участники показали высокие результаты, но новых рекордов нынешние дистанции не подарили.

Чемпионат прошел 21-22 января в спорткомплексе «Триумф». В заключительный день участники соревновались в тройных прыжках, беге на 60, 200, 800, 3000 метров и эстафете на 4х200 м.

«Собрались более 200 спортсменов из 22 улусов республики. Победителей определяли по двенадцати дисциплинам. Мы впервые провели соревнования по спортивной ходьбе. Ребята показали хорошую технику и достойные результаты. Думаю, для нас это очень перспективный вид спорта», — сообщил ЯСИА главный судья чемпионата Василий Алексеев.

Самую зрелищную из дисциплин — эстафету 4х200 м — выиграли атлеты города Якутска. На длинных индивидуальных беговых дистанциях в 1500 и 3000 метров победу праздновали опытная Ирина Осипова из Мегино-Кангаласского улуса и молодой чурапчинец Егор Быганов. А Анна Степанова из Сунтарского района не нашла себе равных в беге на 200 и 400 метров.

Стоит отметить, что состязание является отборочным. Победители будут защищать честь республики на первенстве России и дальневосточном чемпионат.

Чемпионат Якутии по легкой атлетике — в объективе ЯСИА

Тройной прыжок, мужчины: 1 место — Кай Адамов (СВФУ) — 14,45 м; 2 место — Иван Пестряков (Усть-Алдан) — 14,10 м; 3 место — Ньургун Лавров (Чурапча) — 14,01 м Тройной прыжок, женщины: 1 место — Анастасия Заровняева (Якутск) — 11.39 м; 2 место — Ольга Трофимова (Якутск) — 11,20 м; 3 место — Ксения Матяш (Нерюнгри) — 11,06 м; Бег на 60 метров с барьерами, мужчины: 1 место — Игорь Чудинов (Якутск) — 8,19 секунд; 2 место — Александр Нечаев (Якутск) — 8,31 секунд; 3 место — Данил Лаврентьев (Якутск) — 8,66 секунд; Бег на 60 метров с барьерами, женщины: 1 место — Анастасия Заврухина (Якутск) — 9,55 секунд; 2 место — Елизавета Агафонова (Якутск) — 9,66 секунд; 3 место — Дарья Добрынина (Якутск) — 10,30 секунд; Бег на 800 метров, мужчины: 1 место — Филипп Собакин (СВФУ) — 2 минуты 01,22 секунд; 2 место — Павел Федоров (Чурапча) — 2 минуты 01,43 секунд; 3 место — Александр Осипов (Ленск) — 2 минуты 01,97 секунд; Бег на 800 метров, женщины: 1 место — Ирина Белик (СВФУ) — 2 минуты 22,28 секунд; 2 место — Анна Прокопьева (Чурапча) — 2 минуты 25,50 секунд; 3 место — Пелагея Григорьева (Верхневилюйск) — 2 минуты 25,87 секунд; Бег на 200 метров, мужчины: 1 место — Федор Сотников (Мегино-Кангалас) — 23,12 секунд; 2 место — Юрий Чирков (Якутск) — 23,44 секунд; 3 место — Николай Руфов (Мегино-Кангалас) — 23,81 секунд; Бег на 200 метров, женщины: 1 место — Анна Степанова (Сунтар) — 27,02 секунд; 2 место — Татьяна Заничева (ЯПК) — 27,69 секунд; 3 место — Екатерина Строкова (Чурапча) — 28,27 секунд; Эстафета 4х200, мужчины: 1 место — Якутск — 1 минута 34,78 секунд; 2 место — СВФУ — 1 минута 34,84 секунд; 3 место — ШВСМ — 1 минута 35,35 секунд; Эстафета 4х200, женщины: 1 место — Якутск — 1 минута 51,40 секунд; 2 место — Чурапча — 1 минута 54,29 секунд; 3 место — СВФУ — 1 минута 56,43 секунд. Бег на 3000 метров, мужчины: 1 место — Егор Быганов (Чурапча) — 8 минут 48,26 секунд; 2 место — Степан Степанов (Чурапча) — 8 минут 58,52 секунд; 3 место — Дмитрий Степанов (Чурапча) — 8 минут 50,61 секунд; Бег на 3000 метров, женщины: 1 место — Ирина Осипова (Мегино-Кангалас) — 10 минут 17,52 секунд; 2 место — Сахайаана Власова (ЧГИФКиС) — 10 минут 59,42 секунд; 3 место — Саргылаана Флегонтова (Чурапча) — 11 минут 08,65 секунд.