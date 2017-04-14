Одиннадцать якутян выполнили норматив мастера спорта России

Приказом министра спорта страны Павла Колобкова 11 якутянам присвоено звание мастера спорта России. Десять из них являются борцами вольного стиля, один – тяжелоатлет.

Приказ подписан 6 апреля Павлом Колобковым. Звание мастера спорта России получили борцы Арыйаан Тютрин, Николай Охлопков, Дмитрий Аксенов, Ларион Андреев, Василий Винокуров, Антон Корякин, Петр Павлов, Максим Толмачев, Дьулустан Сивцев и Антон Шульц. Норматив они выполнили благодаря победам на всероссийских соревнованиях.

Кроме борцов звание получил перспективный 17-летний тяжелоатлет Дмитрий Греца из Нерюнгри, который завоевал серебряную награду на первенстве мира. Молодой спортсмен является воспитанником Училища олимпийского резерва.

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