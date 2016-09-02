Николай Дегтярев: Вопрос участия российских спортсменов в Паралимпиаде практически закрыт

Федеральный суд Швейцарии отклонил иск Паралимпийского комитета России, пытавшегося опротестовать решение Спортивного арбитражного суда. Это была последняя инстанция, при помощи которой можно было добиться допуска к Играм в Рио.

Напомним, независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена 18 июля сообщила, что в России работала управляемая государством система по применению допинга. На основании этого доклада МПК 7 августа решил отстранить сборную РФ от участия в Паралимпиаде в Рио.

ПКР подал иск в Спортивный арбитражный суд. Комиссия рассмотрела дело и оставила в силе решение о недопуске российской команды.

«Вопрос об участии наших спортсменов в Паралимпийских играх практически закрыт решением швейцарского суда. Индивидуальные обращения российских атлетов в МПК эксперты считают малоэффективными. Правозащитники сборной до последнего будут бороться, но шансов все меньше с каждым днем», — заявил ЯСИА председатель Паралимпийского комитета Якутии Николай Дегтярев.

В состав сборной России включены четверо якутян: пловчиха Анастасия Диодорова, тяжелоатлет Владимир Балынец, лучница Степанида Артахинова и волейболистка Алена Дмитриева. Все они проходят сборы в Москве.

Отстраненные спортсмены будут участвовать в соревнованиях, которые пройдут 7 сентября в столице России. Такое решение принял глава государства Владимир Путин.

«Сейчас идет подготовка к проведению состязаний. Решается вопрос: будут ли они международными или внутригосударственными. Главное — нашим спортсменам нужно показать лучшие результаты, которые они могли бы продемонстрировать на Паралимпийских играх», — подытожил Дегтярев.